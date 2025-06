Personaggi tv. Helena Prestes svela come vanno le cose con Javier dopo la fine del “Grande Fratello” – Nel mondo dei riflettori, dove ogni parola può diventare un titolo e ogni gesto uno scoop, Helena Prestes ha scelto di prendersi una pausa dal clamore. Dopo settimane di voci, commenti e indiscrezioni, la modella brasiliana è tornata a parlare in modo sincero e diretto, ma con garbo, lasciando emergere uno spaccato inedito della sua vita personale. Lo ha fatto con una conversazione a cuore aperto durante “Forte e Fragile”, il podcast condotto da Vanessa Villa, dove ha deciso di chiarire una volta per tutte la natura del rapporto con Javier Martinez, e rispondere alle polemiche scatenate dal suo ex, Carlo Motta.

Helena Prestes rompe il silenzio e svela come vanno davvero le cose con Javier

Helena Prestes non ha mai amato il clamore forzato. Chi la conosce lo sa: preferisce i fatti alle didascalie, e nei momenti di crisi o tensione, tende a stringere il cerchio, a proteggere ciò che ama. Non stupisce quindi che abbia scelto un luogo intimo e non un palcoscenico mainstream per tornare a parlare di sé. «Quello che dicono le persone mi entra da una parte e mi esce dall’altra, perché ci sono troppi giudizi», ha dichiarato con fermezza, rivelando però anche una sfumatura più vulnerabile: «Stamattina mi mancava tantissimo e ho pensato di pubblicare una storia o un post, poi ho lasciato stare: gli avevo già scritto che mi mancava». Parole che lasciano intendere quanto il sentimento che prova verso Javier sia forte, ma soprattutto autentico, al di là di ogni narrazione da gossip.

Il presente: amore silenzioso, ma vero

Ciò che colpisce nelle parole di Helena Prestes è il suo desiderio di vivere un legame lontano dal rumore. Un concetto quasi rivoluzionario per chi è uscito da un reality come il Grande Fratello, dove ogni emozione viene amplificata, spesso manipolata. «Il nostro rapporto fuori è intenso, ma lo stiamo vivendo con calma e riservatezza. Non è uno scherzo, noi sappiamo cosa proviamo, e come reagiamo. Per questo lo teniamo protetto», ha confidato l’ex gieffina. In un’epoca in cui tutto deve essere condiviso, fotografato, esposto, questa scelta di protezione reciproca appare come un atto d’amore radicale. Un legame fatto di complicità, piccoli gesti e silenzi consapevoli, lontano dai riflettori e dalle pressioni social.

