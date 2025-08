“Ho preso 13 kg”. Cecilia Rodriguez racconta la gravidanza e svela quando nascerà la figlia

Personaggi Tv. A pochi mesi dal parto, Cecilia Rodriguez si racconta sui social con la spontaneità che l’ha sempre contraddistinta. L’influencer argentina, in attesa della sua prima figlia con Ignazio Moser, ha condiviso pensieri, emozioni e anche dettagli pratici di questa fase speciale della sua vita. Tra serenità, trasformazioni fisiche e amore incondizionato, ecco tutto quello che ha rivelato sulla sua gravidanza e sull’arrivo della piccola Clara Isabel.

Un momento sereno e pieno d’amore

«Sto bene, è un bel periodo», ha raccontato Cecilia Rodriguez nelle sue ultime storie Instagram, confermando il momento felice che sta vivendo. La futura mamma si dice serena e grata: «Mi sto vivendo questa gravidanza al massimo, sono tranquilla e non ho sbalzi d’umore». Parole che raccontano un equilibrio raro e una consapevolezza emotiva che l’influencer non ha mai nascosto di aver ricercato negli ultimi anni.

A farle compagnia in questo viaggio verso la maternità c’è il compagno di vita, Ignazio Moser, che si prepara a diventare papà per la prima volta. La coppia, legatissima sin dalla partecipazione al Grande Fratello Vip, ha scelto di condividere ogni passo di questa esperienza con i follower, mantenendo però sempre una misura rispettosa della loro intimità.

I cambiamenti del corpo: “Mi piaccio così”

Tra i temi affrontati da Cecilia, quello del cambiamento fisico in gravidanza è forse il più interessante. Con la naturalezza che la contraddistingue, ha spiegato: «Ho preso 13 chili in sette mesi, circa 3 al mese, non tutti i mesi però». Nessun dramma, nessuna corsa contro il tempo per rientrare nei vecchi jeans: «Non è vero che sono dispiaciuta, non la sto vivendo male per niente. Mi sto godendo questa versione più in carne di me».

La Rodriguez ha ammesso di non essersi mai privata di nulla: «Mangio tutto quello che voglio, mi piace mangiare sano e ho appetito. Se i chili in più si devono perdere, li perderò, altrimenti rimarrò così. A mio marito piaccio». Una dichiarazione d’amore per se stessa e per un corpo che cambia, ma che resta fonte di orgoglio e accoglienza.

