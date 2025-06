Ilary Blasi e la presunta gravidanza: l’indiscrezione vola

Personaggi TV. C’è un dettaglio, apparentemente innocuo, che ha acceso il chiacchiericcio social su Ilary Blasi: una foto, una posa e il sospetto che potrebbe cambiare ogni prospettiva. Mentre la conduttrice si prepara a un’estate televisiva rovente, cresce la curiosità intorno a una possibile novità ben più personale. Ma è solo suggestione o c’è davvero qualcosa sotto?

Ilary e Bastian in dolce attesa? Cosa sappiamo

Un nuovo rumor sta facendo il giro del web a una velocità incredibile: Ilary Blasi potrebbe essere in dolce attesa. L’indiscrezione bomba è che aspetterebbe un bebè dal suo nuovo amore, il calciatore Bastian Muller. I social sono esplosi dopo un gesto della celebre conduttrice, che in questo momento si sta preparando a un’importante sfida televisiva.

Ilary Blasi e i progetti televisivi

L’estate 2025 riporta Ilary Blasi sul palco di uno degli eventi musicali più amati dal pubblico: Battiti Live. L’ex conduttrice de L’Isola dei Famosi sarà tra le protagoniste della manifestazione, le cui registrazioni sono previste per la fine di giugno, anche se il pubblico di Canale 5 potrà vederle solo a partire da luglio. Un ritorno atteso, che segna la volontà di Ilary di consolidare la sua presenza televisiva, puntando su format più leggeri e d’intrattenimento.

A catalizzare l’attenzione mediatica, però, non è solo il suo ritorno in TV. A far discutere è una foto pubblicata di recente in cui Ilary Blasi appare con un look che ha insospettito molti fan.

