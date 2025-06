Terremoto in tv, la conduttrice sarebbe pronta a dire addio alla Rai – Per oltre un decennio è stata una presenza familiare sul piccolo schermo, volto simbolo delle domeniche mattina e protagonista di prime serate di successo, capace di restare sulla cresta dell’onda adattandosi a linguaggi e tendenze diverse. Ora però, secondo indiscrezioni sempre più insistenti, una delle figure storiche della Rai sarebbe pronta a scrivere un nuovo capitolo. Nei corridoi televisivi la voce si fa sempre più insistente: il lungo sodalizio con la rete che l’ha consacrata al grande pubblico potrebbe essere arrivato al capolinea.

Da più di dieci anni Simona Ventura è stata un volto iconico della televisione italiana, ma ora qualcosa bolle in pentola. La conduttrice, che ha saputo reinventarsi innumerevoli volte, sembra pronta a voltare pagina. Le voci corrono come il vento nei corridoi delle emittenti: potrebbe essere arrivato il momento di dire addio alla Rai! Un nuovo programma sembra attenderla al varco, pronto a darle il benvenuto tra le braccia di una rete che non vede l’ora di riaverla. La Ventura, che ha sempre saputo come navigare tra le varie emittenti, potrebbe fare un clamoroso salto indietro… o avanti? Dopo diversi anni di successi sulla Rai, ha mostrato una certa abilità strategica nel scegliere i suoi progetti. Il ritorno alla televisione privata potrebbe essere la mossa vincente di cui tutti parlano.

Simona Ventura pronta a sbarcare a Mediaset?

Recentemente, il programma domenicale che attualmente conduce potrebbe essere in bilico. Rumors parlano di una possibile cancellazione per ripensamenti della programmazione Rai. Potrebbe essere il momento giusto per un cambio d’aria e, per Simona Ventura, un’opportunità da cogliere al volo.

