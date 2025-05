Personaggi tv. Javier Martinez e Helena Prestes, il lieto annuncio fa sognare i fan – Non tutte le storie d’amore iniziano con un colpo di fulmine, e quella tra Javier Martinez ed Helena Prestes ne è la prova. All’interno della casa del Grande Fratello, i due non sembravano destinati a diventare una coppia. Lei si era avvicinata a Lorenzo Spolverato, lui si era lasciato incuriosire da Shaila Gatta. Insomma, sembrava che le rispettive strade fossero destinate a seguire direzioni diverse.

Javier Martinez e Helena Prestes: il lieto annuncio fa sognare i fan

E invece, con il passare delle settimane, qualcosa è cambiato. La modella brasiliana ha iniziato a guardare Javier Martinez con occhi diversi, intuendo un sentimento che cresceva giorno dopo giorno. Lui, più cauto, ha impiegato un po’ di tempo per lasciarsi andare. Ma fuori dalla casa del reality, lontani dalle telecamere e dai riflettori, la loro conoscenza ha preso una piega decisamente diversa. Oggi la relazione tra i due ex gieffini procede a gonfie vele. Si sostengono a vicenda, condividono passioni e quotidianità, e sembrano davvero aver trovato un equilibrio.

Il sogno di una famiglia insieme

Durante un’intervista rilasciata ad Azzurra Della Penna per il settimanale Chi, Javier Martinez ha svelato un dettaglio che ha fatto sobbalzare i fan: lui e Helena stanno già parlando seriamente del futuro, figli compresi. “Già durante il Grande Fratello ero sicuro di ciò che provavo”, ha raccontato il pallavolista. “Ma ora ancora di più. È come se fosse scattato qualcosa, un clic: mi sento più innamorato che mai. Abbiamo parlato di figli, perché lei mi vede come un padre perfetto di una bambina. Non ho paura, anzi, è un’idea che mi entusiasma”, ha aggiunto.

