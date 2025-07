Personaggi tv. La famosa di “Uomini e donne” operata alla testa: “Ancora non c’è esito”, fan in ansia – Sembrava un periodo come tanti, fatto di routine, affetti e normalità. Poi sono arrivate quelle fitte alla testa, insistenti, quasi inspiegabili. Un dolore alla nuca, vertigini, e un senso di confusione crescente. Così ha avuto inizio un viaggio inatteso e complesso, che ha condotto una figura conosciuta al grande pubblico a dover affrontare una sfida delicata, nel silenzio e nella discrezione.

Leggi anche: Addio all’icona della tv: è morto dopo una lunga battaglia contro il tumore

Leggi anche: Gerry Scotti rilancia la sfida alla Rai, poi quelle parole su Striscia e De Martino…

La famosa di “Uomini e donne” operata alla testa: “Ancora non c’è esito”, fan in ansia

Diletta Pagliano, ex corteggiatrice e scelta di Leonardo Greco nell’edizione 2011 di Uomini e Donne, ha deciso di rompere il silenzio. Dopo settimane di riserbo, ha condiviso su Instagram alcuni dettagli del lungo intervento chirurgico al quale si è sottoposta per rimuovere due meningiomi, uno di quattro centimetri, l’altro di cinque. L’operazione, durata più di dieci ore, si è conclusa con un esito parzialmente positivo: “Mi hanno tolto tutto tranne un piccolissimo pezzo vicino a un vaso sanguigno. In quella zona era troppo rischioso intervenire”, ha confidato.

Diletta Pagliano operata alla testa: come sta

Nonostante il peso di quanto vissuto, Diletta Pagliano ha voluto rassicurare i suoi follower. Ha raccontato di essere tornata a guidare e che, pur non avendo ancora ricevuto risposte definitive dai medici, le sue condizioni sono migliorate. “Non ne avevo ancora parlato perché i medici stanno ancora valutando. Appena avrò notizie più chiare, vi aggiornerò”, ha dichiarato. Non esclude, in caso fosse necessario, di dover affrontare sedute di radioterapia, ma al momento resta in attesa di un consulto completo. L’ex volto del dating show di Canale 5 ha anche ricostruito il percorso che l’ha condotta alla diagnosi. Tutto è cominciato con una serie di sintomi che non poteva ignorare: fitte costanti nella parte superiore del capo, episodi di labirintite, instabilità. Dopo aver effettuato una risonanza magnetica con contrasto, la scoperta: due masse tumorali benigne alla testa. I meningiomi. “All’inizio è stato un vero choc, ma poi ho capito che bisognava agire in fretta”, ha chiarito. Pagliano ha raccontato che nella sua famiglia ci sono stati altri casi simili, e che per questo sa bene quanto sia importante tenere monitorata la situazione con costanza.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva