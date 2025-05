Personaggi Tv, Monica Setta, nota conduttrice televisiva italiana, si è trovata recentemente al centro di una discussione accesa a causa di una rappresentazione comica poco lusinghiera. Accendendo la TV, si è imbattuta in una parodia che, invece di ironizzare in maniera leggera, ha deformato la sua immagine in modo che ha trovato offensivo. “Non mi riconosco“, ha affermato Setta, profondamente colpita dalla distorsione della sua immagine pubblica.

Le reazioni del pubblico sono state immediate e, purtroppo, non sempre positive. La risata, che dovrebbe essere un mezzo di intrattenimento, si è trasformata in un’arma tagliente per Setta, che ha visto la sua immagine trascinata in una spirale di commenti negativi e violenti. Il telefono ha iniziato a vibrare incessantemente, invaso da messaggi che mescolavano sarcasmo e crudeltà.

In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, Setta ha espresso il suo disappunto riguardo alla maniera in cui è stata presentata dalla comica Giulia Vecchio durante il programma Gialappashow. “Sembro l’Incredibile Hulk“, ha dichiarato, notando la discrepanza tra la sua figura reale e quella caricaturale proposta nello show.

