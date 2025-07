“Oddio, sto svenendo”: Laura Pausini e la famosissima sul palco, fan in delirio (VIDEO)

Personaggi Tv. “Oddio, sto svenendo”: Laura Pausini e la famosissima sul palco, fan in delirio. Non capita tutti i giorni di assistere a un concerto che, da semplice evento musicale, si trasforma in un momento indimenticabile di condivisione tra grandi voci. A Roma, durante una serata già attesissima, la sorpresa è arrivata quando meno ce la si aspettava. Sul palco non c’erano solo note e luci, ma un incontro che ha lasciato il pubblico senza parole, tra applausi, emozioni e una canzone simbolo degli anni ’90. Una di quelle storie che si raccontano a lungo, anche quando i riflettori si sono già spenti.

Leggi anche: “La differenza tra me e Stefano De Martino…”. Gerry Scotti, nuovo attacco ad “Affari Tuoi”: le sue parole

Roma Summer Fest e l’energia della musica dal vivo

Il Roma Summer Fest, tra i principali appuntamenti estivi della capitale, ha ospitato all’Auditorium Parco della Musica una delle serate più attese del cartellone. Una folla calorosa, accorsa per ascoltare una delle voci più iconiche della scena internazionale, ha preso posto tra platea e gradinate, ignara che avrebbe assistito a un momento destinato a far notizia.

Il concerto della star canadese, che ha segnato un’intera generazione con la sua voce graffiante e testi affilati, si preannunciava già imperdibile. Ma a renderlo unico è stato un gesto imprevisto, carico di spontaneità e rispetto artistico.

Laura Pausini, ospite inattesa e fan emozionata

Tra il pubblico, seduta sugli spalti proprio come una fan (ma non certo una qualsiasi), c’era Laura Pausini. La cantante italiana non era lì per esibirsi tra gli artisti in lizza, ma per godersi lo show. «Oggi pomeriggio sono andata a Roma per vedere il concerto di Alanis e non avrei mai immaginato di essere invitata a cantare una delle mie canzoni preferite con lei», ha scritto nelle sue Instagram Stories, condividendo la chat della richiesta mandata dal team della star e a seguire il video del momento.

Quando le è stato comunicato l’invito, Laura non ha nascosto l’emozione: «Oddio, sto svenendo». Parole sincere, che hanno mostrato il lato più umano di una delle voci italiane più amate nel mondo. Un battito di ciglia dopo, era già sul palco, accolta da un abbraccio affettuoso da parte dell’artista internazionale.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva