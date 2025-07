Lutto devastante per il volto della Tv: è morta la madre – Un dolore profondo ha travolto l’attore italiano, colpito da un lutto che segna uno dei momenti più bui della sua vita. Nelle ultime ore è venuta a mancare la sua amatissima madre, lasciando in lui un vuoto incolmabile. I funerali si terranno venerdì 1° agosto, alle ore 10.15, nel rione Canazza di Legnano, dove amici e familiari si riuniranno per l’ultimo saluto.

Lutto per Max Pisu: deceduta la madre Carmela Sisto, funerali a Legnano

Un grave lutto ha colpito l’attore e comico Max Pisu, noto volto della televisione italiana. Nelle ultime ore è venuta a mancare la madre, Carmela Sisto, all’età di 92 anni. I funerali sono previsti per venerdì primo agosto alle ore 10.15, nel quartiere Canazza di Legnano, città dove la famiglia è molto conosciuta.

Il cordoglio della comunità di Legnano

Al momento, Max Pisu non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche. La scomparsa della madre ha suscitato profonda commozione nel quartiere in cui l’attore è cresciuto insieme alla signora Carmela, che ha seguito con orgoglio la carriera del figlio, iniziata nel 1998 con la partecipazione al programma televisivo Zelig. La notizia è stata riportata anche dal sito Il Giorno, che sottolinea l’affetto che Carmela Sisto ha sempre riservato ai figli.

