Personaggi tv. Mauro Corona affranto dal dolore, il triste annuncio da Berlinguer: chi è morto – Un momento di profondo lutto ha colpito Mauro Corona, noto scrittore e alpinista, che ha recentemente dovuto affrontare una perdita significativa. Durante la trasmissione È Sempre Cartabianca condotta da Bianca Berlinguer, è stato annunciato che Corona stava attraversando un periodo di grande dolore.

Durante la puntata, sia Bianca Berlinguer che Mauro Corona hanno espresso parole di profonda tristezza, riflettendo sulla perdita e cercando di trovare un lato positivo nella situazione. Corona ha confessato di sentire moltissimo l’assenza di chi purtroppo non è più al suo fianco, condividendo il peso della solitudine in questo momento della sua vita.

Mauro Corona e la perdita del cane Kurt

Il cane di Mauro Corona, di nome Kurt, è purtroppo deceduto. Bianca Berlinguer ha detto: “So che lei oggi è triste per un motivo molto preciso. Il suo cane, che abbiamo tanto visto e a cui lei teneva tantissimo, non c’è più. Chiunque abbia un cane o un gatto sa benissimo come loro diventino degli amori importantissimi nelle nostre vite”. Corona ha aggiunto: “I medici della clinica hanno cercato in ogni modo di salvarlo. Io considero i cani come degli esseri umani. Ho pianto”.

