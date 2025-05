Personaggi tv. Michele Morrone, dopo “Belve” torna ad attaccare il cinema italiano: staffilata a Luca Marinelli – Non se l’è presa con Francesca Fagnani, anzi la ringrazia. Ma Michele Morrone, ospite dell’ultima puntata di Belve, ha riservato il suo sfogo social a una fetta ben precisa del cinema italiano.

Leggi anche: “L’Isola dei famosi”, malore improvviso per la naufraga: costretta al ritiro?

Leggi anche: “Mi hanno chiesto di non farlo”: Paolo Bonolis svela un retroscena assurdo su “Ciao Darwin”

Michele Morrone, dopo “Belve” torna ad attaccare il cinema italiano: staffilata a Luca Marinelli

A poche ore dalla messa in onda dell’intervista su Rai 2, Michele Morrone è tornato sui social per ribadire con toni tutt’altro che diplomatici ciò che già aveva accennato davanti alle telecamere: il suo dissenso verso quello che definisce “il circolino” degli attori italiani. Nel suo post, l’attore affonda il colpo contro una categoria che descrive come autoreferenziale, chiusa, ipocrita e profondamente snob. “Non mi sento parte di un cinema, quello italiano, che se la canta e se la suona da solo pieno zeppo di pregiudizi verso i ‘diversi’. Se non hai studiato alla Silvio D’Amico o al Centro Sperimentale, non sei nessuno. Se non porti le Clark e non sembri trasandato, non sei un vero attore. Avete rotto il ca**o!”, le sue parole.

"Quando entro in una sala, è difficile che qualcuno dei grandi in Italia possa sentirsi grande con me. Più bravo di me solo Alessandro Borghi. Peggiori quasi tutti" Ah anche modesto #Belve pic.twitter.com/3ZXCLrcsBd — Il Grande Flagello (@grande_flagello) May 20, 2025

Michele Morrone contro una certa élite artistica

Poi il bersaglio si sposta su una certa élite artistica: attori “finti inclusivi, sinistroidi, che dopo aver vinto un ca**o di David si sentono Dei scesi in terra”. Secondo Michele Morrone, la loro sarebbe solo “una morale di sinistra da sfoggiare”, più che una reale adesione a ideali politici o sociali: “Fa figo fare l’attore impegnato”. Nel mirino anche quelli che definisce i “poeti maledetti da Instagram”: “Tristi e finti ubriachi di Rimbaud e Baudelaire, ma con appartamenti di lusso e villini al mare”.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva