Michelle Hunziker e la comunione della figlia Celeste: clamorosa assenza

Personaggi Tv. Un evento speciale, una giornata di famiglia e un’assenza che non è passata inosservata. Michelle Hunziker ha celebrato la comunione della figlia Celeste con una grande festa privata, documentata sui social. In prima linea la figlia Aurora Ramazzotti, la nonna Ineke, amici stretti e parenti. Ecco cosa è successo e perché la festa ha comunque mostrato un’unità familiare forte.

Una festa per Celeste tra affetti veri e condivisioni social

Domenica 1° giugno, la piccola Celeste Trussardi ha ricevuto la prima comunione e per l’occasione la famiglia di Michelle Hunziker si è stretta attorno a lei con calore e partecipazione. A documentare la giornata è stata proprio la conduttrice, che ha pubblicato una serie di foto su Instagram accompagnate dalla frase: “All here per Cece”, a indicare la presenza compatta degli affetti più cari. Nelle immagini, condivise con entusiasmo, compaiono la primogenita Aurora Ramazzotti insieme al compagno Goffredo Cerza, la madre Ineke, il fratello Harold Hunziker, la storica manager Graziella Lopedota e anche l’inseparabile cagnolino di famiglia. Tutti sorridenti e partecipi attorno alla bambina, vestita di bianco, simbolo della sua giornata speciale. L’atmosfera rilassata e il tono familiare delle immagini hanno emozionato i fan della conduttrice, che hanno notato però un’assenza significativa.

L’assenza di Tomaso Trussardi: una scelta silenziosa

Mentre la giornata si è svolta all’insegna della gioia e della condivisione, uno dei protagonisti più attesi non è apparso in nessuna foto: Tomaso Trussardi, padre di Celeste ed ex marito di Michelle. L’imprenditore, da sempre riservato e lontano dai riflettori, ha scelto ancora una volta di non esporsi pubblicamente, mantenendo il proprio profilo basso anche in una giornata così importante. La sua assenza, tuttavia, non è stata accompagnata da polemiche né da commenti ufficiali. Trussardi, già in passato, aveva chiarito la sua posizione rispetto all’esposizione mediatica. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera nel 2022, aveva dichiarato: “Mi hanno attribuito flirt di ogni genere, la verità è che mi sento temporalmente inadatto a qualsiasi tipo di relazione con una donna diversa da Michelle”. A dimostrazione che, nonostante la fine del matrimonio, l’uomo continua a nutrire rispetto e attenzione per la famiglia.

