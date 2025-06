Stefano De Martino, il retroscena su “Amici” e la confessione su Maria De Filippi

Personaggi Tv. Nel corso di una sincera e intensa chiacchierata nel podcast Il Camerino, condotto dall’amico Marcello Sacchetta, Stefano De Martino ha ripercorso le tappe principali della sua carriera televisiva. Dai primi passi ad Amici di Maria De Filippi fino al successo su Rai 1, l’ex ballerino ha condiviso riflessioni personali, ricordi e una dichiarazione importante sul rapporto con Maria De Filippi. E intanto, mentre brilla sul piccolo schermo, si rincorrono i rumors su una possibile nuova frequentazione sentimentale.

Stefano De Martino, il ricordo degli anni ad “Amici”

Durante l’episodio del podcast Il Camerino, De Martino ha ricordato insieme a Marcello Sacchetta i tempi della scuola di Amici, che definisce senza esitazioni “la palestra più grande per la tv”. Un ambiente che, oltre a formarlo artisticamente, lo ha protetto nei suoi primi passi nel mondo dello spettacolo. “Eravamo protetti da quel programma che era un grande brand, da Maria che ci ha sempre protetti”, ha raccontato, sottolineando quanto sia stato fondamentale il sostegno della conduttrice nel loro percorso iniziale. Una sorta di “bolla”, come l’ha definita lui stesso, che ha reso ancora più importante la scelta di accettare il ruolo di inviato L’Isola dei Famosi, un passaggio cruciale verso l’indipendenza professionale.

La svolta a “L’Isola dei Famosi”: la voglia di farcela da solo

Il vero cambio di rotta nella carriera di Stefano De Martino è arrivato con la partecipazione a L’Isola dei Famosi. Un impegno che ha rappresentato per lui un banco di prova determinante. “Sapevo di scontrarmi con una produzione meno filtrata”, ha detto, come riporta Tv Blog, riconoscendo la sfida nel doversi affermare al di fuori della sicurezza garantita dalla macchina perfetta di Maria De Filippi. Da quel momento, il percorso di De Martino è stato in costante crescita: dalla co-conduzione del daytime di Amici su Real Time fino alla consacrazione con Stasera tutto è possibile e, infine, Affari Tuoi su Rai1, dove è diventato uno dei volti più amati della rete. Un successo conquistato con metodo, umiltà e determinazione.

