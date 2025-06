Michelle Hunziker ritrova l’amore, chi è il nuovo compagno: la foto del bacio

Personaggi Tv. Dopo mesi di indiscrezioni e avvistamenti sospetti, Michelle Hunziker e il suo nuovo compagno sono stati paparazzati mentre si scambiano un bacio nel cuore di Milano. Uno scatto che sembra fugare ogni dubbio sul legame tra la showgirl svizzera e l’uomo. La foto, pubblicata dal settimanale Oggi, ha fatto rapidamente il giro del web, accendendo i riflettori su una coppia che, finora, aveva preferito restare nell’ombra. Ecco tutto quello che sappiamo.

Scatto galeotto: Michelle e Nino beccati a baciarsi

La scintilla tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera sembra non essere più solo un’indiscrezione. A pubblicare la foto del bacio è stato il settimanale Oggi, che nel nuovo numero ha immortalato i due protagonisti per le strade di Milano. Uno scatto tenero, spontaneo, che confermerebbe quello che da tempo si vociferava: la conduttrice ha ritrovato l’amore. Nessuna conferma ufficiale è arrivata dai diretti interessati, ma le immagini parlano da sole. I due si mostrano complici, a proprio agio, lontani da ogni forzatura.

Non è la prima volta che vengono avvistati insieme. Già lo scorso febbraio lo stesso settimanale li aveva sorpresi a cena in via Montenapoleone, ma all’epoca si era parlato solo di amicizia. Ora, però, lo scenario cambia: quel bacio, catturato dai fotografi, sembra mettere un punto alle speculazioni e un punto a capo nella vita sentimentale della conduttrice.

La strategia anti-paparazzi (fallita)

A sorprendere non è solo la foto, ma anche il contesto in cui arriva. Soltanto pochi giorni fa, Michelle Hunziker, intervistata da una tv tedesca, aveva raccontato con ironia il suo metodo per evitare di finire in copertina durante le prime fasi di una frequentazione. “Quando conosco un uomo, per i primi tre mesi non ci saranno titoli sui giornali. So come evitarli. Ci sono garage e AirBnB”, aveva spiegato scherzosamente. Stavolta, però, i paparazzi sono riusciti a fare centro. E la loro discrezione è stata (involontariamente) smentita dal bacio.

Un dettaglio curioso che conferma quanto l’attenzione intorno alla vita privata di Michelle resti altissima, nonostante i suoi sforzi di protezione. Dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi e la breve frequentazione con il chirurgo Giovanni Angiolini, sembra che la conduttrice sia pronta a voltare pagina in modo più solido e consapevole.

