Personaggi TV. Per mesi non si è fatto altro che parlare del suo futuro televisivo. Myrta Merlino è stata al centro del chiacchiericcio mediatico, tra indiscrezioni di corridoio e voci insistenti su un suo possibile addio a Mediaset. Ma il colpo di scena è arrivato solo ora: secondo quanto riportato dal portale DavideMaggio.it, a decidere di lasciare Pomeriggio Cinque non sarebbe stata l’azienda, ma la stessa giornalista. Una mossa che cambia radicalmente la narrazione degli ultimi mesi e apre nuovi scenari su ciò che la aspetta.

Addio a Pomeriggio Cinque? Scelta personale

Dunque, non un allontanamento forzato. Non un siluramento in piena regola. A quanto pare, Myrta Merlino ha scelto di sua spontanea volontà di non tornare al timone dello storico rotocalco pomeridiano di Canale 5. La voce, riportata da fonti vicine all’azienda, sarebbe confermata da più fonti interne. E se la notizia verrà ufficializzata durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset 2025-2026, prevista proprio per stasera, il quadro sarà finalmente chiaro: al suo posto dovrebbe arrivare Gianluigi Nuzzi.

Contratto rinnovato: Mediaset punta ancora su di lei

Nonostante il passo indietro da Pomeriggio Cinque, tra Myrta Merlino e Mediaset non è affatto finita. Anzi, secondo DavideMaggio.it, le due parti hanno appena rinnovato il contratto. Un dettaglio che smentisce tutte le voci di fratture insanabili e conferma che il sodalizio continua, anche se con nuove formule. Al momento, non è ancora chiaro quale sarà il suo nuovo progetto, ma una cosa è certa: la giornalista tornerà in video nella prossima stagione televisiva.

