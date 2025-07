“Noi abbiamo un’altra qualità”. Maria De Filippi, arriva la stoccata dal famoso di “Ballando”

Personaggi Tv. In una lunga intervista a Il Messaggero, il giudice di Ballando con le Stelle ha elogiato la longevità e la qualità del programma ideato da Milly Carlucci, cogliendo l’occasione per lanciare anche una frecciatina piuttosto diretta alla concorrenza, in particolare a Maria De Filippi. Parole che fanno discutere e che riaccendono il confronto tra due colossi della TV italiana.

Fabio Canino, la carriera a “Ballando con le stelle”

Fabio Canino, presenza fissa a Ballando con le Stelle dal 2007, ha ricordato come inizialmente fosse titubante all’idea di vestire i panni di giudice. “Quando Milly me lo chiese la prima volta neanche volevo farlo: non pensavo di essere adatto”, ha raccontato. Poi, anno dopo anno, è riuscito a trovare la giusta alchimia con i colleghi Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli: “Siamo liberi di dire quello che vogliamo, e anche se non siamo sempre d’accordo, sappiamo bene che stiamo facendo televisione, non operazioni a cuore aperto”.

Una dichiarazione che sottolinea quanto il clima interno alla giuria sia spesso acceso, ma sempre gestito con la consapevolezza di far parte di uno spettacolo costruito per il grande pubblico. E il merito, secondo Canino, va tutto alla visione di Milly Carlucci.

Il successo di Ballando: “Funziona perché migliora sempre”

Secondo Canino, Ballando con le Stelle è un programma che continua a rinnovarsi senza perdere identità. “È un programma fatto benissimo, che funziona e con il tempo migliora sempre di più”, ha dichiarato. Un successo che, a suo dire, nasce dalla serietà con cui il team lavora: “Bisogna solo pensare a lavorare”.

Una chiave di lettura che si allontana dalle logiche puramente commerciali o dal sensazionalismo, puntando piuttosto su una proposta di intrattenimento classica ma arricchita nel tempo da elementi attuali e fortemente inclusivi. Ballando, secondo Canino, non si limita a far danzare i concorrenti: racconta storie e rompe barriere. Poi è arrivata la frecciatina al programma di Maria De Filippi.

