“Non è semplice, ti piange il cuore”: Fedez rivela la decisione sui figli (VIDEO)

Personaggi Tv. Tra musica, confessioni personali e ironia, Fedez ha scelto un’intervista fuori dagli schemi – 24 ore con il tiktoker Gabriele Vagnato – per raccontare come è cambiata la sua vita da padre separato. Dal rapporto con i figli alla gestione familiare quotidiana, il rapper si è aperto con sincerità, senza filtri. Un racconto che tocca corde intime, tra fragilità, scelte controcorrente e la volontà di preservare un equilibrio per Leone e Vittoria, anche dopo la fine della storia con Chiara Ferragni.

Fedez rompe il silenzio sui figli dopo la rottura con Chiara Ferragni

Nel corso dell’intervista, Fedez ha spiegato come sia cambiata la logistica familiare da quando lui e la Ferragni hanno annunciato la separazione. “Ho dei giorni prestabiliti per vederli”, ha detto, riferendosi a Leone e Vittoria, i due figli avuti con l’imprenditrice digitale. “Come a tutto ci si deve abituare, sia io che i bimbi. Sono fortunato a poterli vedere equamente con la mamma. Tanti padri non sono nella mia stessa situazione”.

Una riflessione che apre lo sguardo sul tema delicato della genitorialità condivisa dopo la separazione, toccando il privilegio di poter mantenere un equilibrio familiare, nonostante tutto.

“Niente tate, ho scelto mio padre”

Tra le confessioni più sorprendenti, quella sulla gestione del tempo trascorso con i figli. Fedez ha deciso di rinunciare completamente all’aiuto delle tate. “L’unica decisione che ho preso è di non avere le tate”, ha raccontato, aggiungendo: “Ho fatto sì che mio padre fosse la persona che mi aiutava principalmente… Il che significa avere a 35 anni tuo padre sempre in casa”.

Un gesto che racconta tanto del legame con la propria famiglia d’origine, ma anche di una scelta profondamente personale: crescere i figli con l’appoggio del nonno, in un ambiente il più intimo e familiare possibile. “Se li vizio? Purtroppo sì”, ha poi ammesso con un sorriso.

