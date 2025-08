“Potrebbe farlo chiunque”. Paolo Bonolis pungente su Stefano De Martino

Personaggi Tv. Con la consueta ironia pungente e l’arguzia che lo contraddistingue, Paolo Bonolis si racconta in un’intervista che attraversa la sua lunga carriera televisiva, dagli esordi con 3,2,1… contatto! fino all’attuale impegno con Tu sì que vales e Avanti un altro. Un viaggio tra ricordi, aneddoti inediti e riflessioni sul presente della TV italiana, senza risparmiare frecciate eleganti e pensieri lucidi su futuro, colleghi e format. Una chiacchierata che è anche una lezione di mestiere.

Dall’università a Bim Bum Bam: l’esordio inatteso del conduttore

Lontano dal clamore mediatico che oggi lo circonda, Paolo Bonolis ha iniziato il suo percorso televisivo quasi per caso. Era studente universitario quando si presentò al provino per 3,2,1… contatto!: “A tutte le domande se sapessi fare qualcosa nel mondo dello spettacolo risposi sempre ‘no’. Poi però mi arrivò la chiamata dalla Rai e tutto iniziò”. Dopo quella parentesi, il contratto non fu rinnovato, ma fu Sebastiano Romeo a suggerirgli di continuare in quel mondo. Così approdò a Bim Bum Bam, su Quinta rete, che poi sarebbe diventata Italia 1.

Lì nacque un nuovo capitolo: Licia Colò, il pupazzo Uan, la regia di Stefano Vicario, la guida di Alessandra Valeri Manera. “Cominciò così un percorso che mi ha permesso di costruire molto”, racconta Bonolis. E da lì, la scalata verso il daytime, il preserale, fino al prime time.

Bonolis oggi: tra “Tu sì que vales”, nuovi progetti e vecchie passioni

L’estate 2025 vede Bonolis impegnato nelle registrazioni di Tu sì que vales. L’ingresso nel programma è stato fluido: “Facile, divertente, gradevole. Si alternano momenti di grande stupore e risate. È qualcosa di diverso in attesa di un progetto più profondo”. Quel progetto è il ritorno de Il senso della vita: “Spero nell’autunno 2026, in seconda serata e su Mediaset, perché lì è nato. Mi ha dato gioia immensa. Vorrei riportarlo in tv, aggiornato ai tempi”.

Sul fronte personale, una nuova collaborazione: Roberto Imbriale è ora il suo agente, dopo anni con Lucio Presta. “Lo conosco da una vita. È il fratello di Maurizio Imbriale, con cui ho studiato all’università. Una persona di nobilissimi intenti”. Durante l’intervista a Gente, Paolo Bonolis ha parlato anche di Stefano De Martino.

