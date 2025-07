“Pronti per un grande passo”. Helena Prestes e Javier Martinez: il retroscena che fa impazzire i fan

Quando si parla di coppie nate sotto i riflettori, il rischio è sempre dietro l’angolo: un attimo prima si giura amore eterno, quello dopo si smette di seguirsi su Instagram. Ma attenzione, perché tra gli ex gieffini c’è un duo che sembra aver trovato la formula magica per resistere alle tempeste del post-reality: stiamo parlando di Helena Prestes e Javier Martinez. Lontani dai drammi della “Casa più spiata d’Italia”, i due continuano a mostrarsi sui social più affiatati che mai. E no, non è solo una questione di like. Secondo le ultime indiscrezioni, i due sarebbero pronti a compiere un grande passo.

Helena e Javier più affiatati che mai

Tra un selfie romantico e una fuga improvvisata, questa coppia ha saputo trasformare un flirt da reality in una vera storia d’amore. Non c’è da stupirsi se, nel mare di storie naufragate, il loro legame è diventato uno dei più solidi. E ora, proprio quando pensavamo che il gossip li avesse dimenticati, ecco arrivare una bomba che fa tremare i fan: secondo l’esperto Amedeo Venza, i due avrebbero in mente un grande progetto insieme.

Il gossip bomba di Amedeo Venza

“Matrimonio in vista! Fonte vicinissima a Javier fa sapere che starebbero pensando di fare il grande passo…”, ha scritto l’esperto di gossip. Se vi sembra già una notizia da prima pagina, aspettate: sembra che i due abbiano già individuato il periodo perfetto per dire sì. Sempre Venza, scatenatissimo sui social, svela: “Pare stiano pensando addirittura di sposarsi la prossima estate, così lui sarebbe libero dagli impegni lavorativi legati alla pallavolo e lei può organizzare tranquillamente il tutto…”. Insomma, tra una schiacciata in campo e un vestito bianco, si preannuncia un’estate bollente quella di Javier ed Helena.

