La Rai punta su Belen Rodriguez, ecco dove la rivedremo

Personaggi Tv. Una nuova avventura attende Belen Rodriguez, che dopo un lungo percorso tra tv e gossip, si prepara a fare il suo ingresso in un territorio completamente inedito. Un passaggio di carriera significativo che potrebbe segnare una vera svolta per la 40enne. Ecco tutti i dettagli, gli indizi social e le ipotesi sui suoi prossimi impegni.

Leggi anche: “Le cose accadute sono gravissime”: Belen e Cecilia, cosa salta fuori

Un portone e una storia Instagram: l’indizio che svela tutto

Tutto è partito da una semplice storia Instagram, pubblicata da Belen Rodriguez, che mostrava l’ingresso di via Asiago 10 a Roma, storica sede della radiofonia Rai. Un’immagine apparentemente casuale, che ha subito acceso la curiosità dei follower più attenti. La conferma è poi arrivata puntuale da Dagospia, che ha smentito qualsiasi ipotesi di “passeggiata turistica” e ha rilanciato: “A Belen è stato confezionato un programma su misura su Rai Radio 2”. La notizia trova riscontro anche nei nuovi palinsesti, firmati dal direttore Giovanni Alibrandi, in cui un nuovo spazio radiofonico sarebbe stato pensato appositamente per lei.

Belen Rodriguez pronta al debutto in Rai Radio 2: nuovo programma in arrivo in autunno

Per Belen Rodriguez, si tratta del primo vero debutto in radio. Un cambio di passo deciso, in un momento in cui la sua presenza in tv si è rarefatta, con l’assenza del suo nome nei palinsesti Rai per la stagione 2024-2025. Nessuna conferma ancora su titolo, orario o contenuti del programma, né su possibili co-conduttori.

L’unico elemento certo è la volontà della Rai di rinnovare l’offerta di Radio 2, puntando su una voce che possa attrarre un pubblico più giovane e trasversale. La sfida è ambiziosa: trasformare un volto noto del piccolo schermo in una nuova voce iconica dell’etere.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva