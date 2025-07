Personaggi Tv. Raoul Bova, la bomba di Corona: “3 anni di storia segreta con la tentatrice”. Lui è sempre stato l’uomo dal fascino rassicurante, il volto buono delle fiction italiane, l’eroe romantico che non tradisce mai. Ma qualcosa, nel racconto pubblico di Raoul Bova, sembra incrinarsi. Da settimane si rincorrono indiscrezioni su una presunta rottura con Rocío Muñoz Morales, compagna da dodici anni e madre delle sue figlie. Nessuna conferma, certo. Ma nemmeno una smentita. Ed è proprio nel silenzio che si insinuano i sospetti, con voci sempre più insistenti che parlano di tradimenti, relazioni parallele, e addirittura di tentatrici social. A lanciare la bomba è il solito nome che divide l’opinione pubblica: Fabrizio Corona.

La rottura tra Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales

La parola più pronunciata negli ultimi giorni è “fine”, riferita a quella che sembrava una delle storie d’amore più solide del panorama dello spettacolo italiano. Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia, giornalista e autore televisivo, i due attori avrebbero già affidato ai legali le pratiche per regolare i rapporti familiari e patrimoniali. Una decisione drastica, che arriva dopo dodici anni di relazione. Parpiglia ha rivelato che “la relazione è finita”, lasciando intendere che non ci sarebbe più nulla da salvare.

Fabrizio Corona e il presunto tradimento

A soffiare sul fuoco ci ha pensato Fabrizio Corona, che promette rivelazioni esplosive nella prossima puntata del suo podcast “Falsissimo”, in uscita lunedì 21 luglio. In un post Instagram dal tono enigmatico ma diretto, l’ex re dei paparazzi ha scritto: “Rocío diventa vittima di un’altra tentatrice. Il caro Don Matteo ha avuto per tre anni una relazione parallela con una tentatrice di questa nuova era social. E ovviamente, abbiamo tutte le prove. Messaggi e audio clamorosi”.

Tra gli spoiler, Corona ha pubblicato un vocale in cui una voce – che sembrerebbe essere quella di Bova – pronuncia parole affettuose e molto personali: “Buongiorno essere speciale dagli occhi spaccanti”. Un messaggio, secondo Corona, inviato a una delle cosiddette “tentatrici”.

