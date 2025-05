Personaggi tv. Rocco Siffredi, nuova accusa pesante dall’ex attrice: “Gridavo dal dolore” – Le Iene sono tornate a parlare di Rocco Siffredi intervistando Diana, un’ex attrice ucraina che ha deciso di parlare a Roberta Rei. Le sue parole sconvolgenti hanno scosso gli spettatori, che sui social hanno manifestato le loro impressioni.

Rocco Siffredi, nuova accusa pesante dall’ex attrice: “Gridavo dal dolore”

“Sono russa e quando sono arrivata in Ungheria non parlavo inglese. Ero giovane e sprovveduta nei miei vent’anni. Non avevo idea di chi fosse e neanche guardavo video porn* in quel periodo. Stavamo in questa casa per modelle e c’era un suo poster col dito puntato con scritto I WANT YOU e tutte dicevano che era una leggenda. Sono stata spinta verso il mondo del porn* perché ero finita in una setta. Ho subito un lavaggio del cervello. Le ragazze ucraine e russe scappano dal loro Paese. Sono costrette a farlo per soldi. Non hanno scelta”, ha raccontato Diana a Le Iene.

Rocco Siffredi, sfogo choc dell’ex attrice a “Le Iene”

Poi ha proseguito: “È stata la mia agente a mandarmi da Rocco. Un giorno mi disse ‘sei stata così fortunata, lui ti ha scelto’! È stato stupido da parte mia andarci, ma ero sprovveduta. Avevamo però preso accordi e non volevo fare anal* con lui: avremmo dovuto fare solo orale”. Diana ha poi continuato il suo racconto: “Arrivata lì c’era questa stanza con questo stupido divano bianco. Si è comportato molto dolcemente cercando di sedurmi e io ero così timida e spaventata. Ti veniva incontro questo uomo altissimo e grosso e io ero sola, era un po’ strano. Avrebbe dovuto essere un provino normale, ma proprio come si vede nei video lui subito dice: ‘Voglio fare sess* anale con te’ e io ho detto no perché è una cosa che faccio raramente e non ero a mio agio. Ha iniziato così a manipolarmi: ‘Dai ce la puoi fare’, faceva il gentile e diceva: ‘Non ti farò male’. C’era questa idea che non potevi dire di no perché se ti aveva scelto eri super fortunata e privilegiata. Si era creata una tale aspettativa che ero spaventata a dire no“. L’ex attrice è poi passata ai dettagli, non ha taciuto nulla.

