Sabrina Zago pronta a tornare a “Uomini e Donne”? Cosa succederà da settembre

Personaggi Tv. Dopo una stagione a dir poco movimentata all’interno di Uomini e Donne, Sabrina Zago si gode un’estate da protagonista sui social, tra sorrisi ritrovati e tanta voglia di voltare pagina. Tre relazioni finite male e una serie di delusioni non hanno spento la sua voglia di innamorarsi. Con il programma in pausa fino a fine agosto, cresce la curiosità: tornerà a settembre nel parterre femminile? O per lei potrebbe esserci qualcosa di più? Ecco cosa sta succedendo.

Un’estate da single per Sabrina Zago

Chiusa la stagione di Uomini e Donne, Sabrina Zago si prepara a vivere un’estate all’insegna della leggerezza, ma non certo senza pensieri. Dopo ben tre relazioni sfumate con cavalieri che, a distanza di poco, hanno trovato l’amore altrove, per lei è tempo di riposo e riflessione. “Tre delle mie ex conoscenze sono andate via dal programma fidanzate”, ha ricordato la dama, con quel tono disilluso ma non ancora arreso. Sui social ha già iniziato a condividere scatti in costume, tramonti e sorrisi ritrovati. Segnali chiari che la pausa estiva sarà anche un’occasione per ricaricare le energie, in vista – quasi sicuramente – di un ritorno a settembre. I fan sperano in una svolta: “Sabrina merita una stagione piena d’amore”, è il messaggio più ricorrente sotto i suoi post.

Il confronto con Gemma e le delusioni con Giuseppe

Durante la sua permanenza in studio, Sabrina si è distinta per il suo carattere deciso, diretto e meno incline alle illusioni. Diversamente da Gemma Galgani, storica protagonista del programma, Zago ha mostrato più lucidità nei momenti critici, pur cadendo nell’errore di investire troppo in alcune conoscenze.

Con Giuseppe, per esempio, sembrava esserci un’intesa autentica, ma tutto si è infranto nel momento in cui lui ha scelto Rosanna, lasciandola spiazzata. “Non potevo perderci ancora tempo dietro”, avrebbe confidato a chi la conosce bene. Oggi, la coppia formata da Giuseppe e Rosanna sembra procedere a gonfie vele, mentre Sabrina torna a essere un volto centrale del parterre femminile. Ma non solo.

