Samuel Peron, che fine ha fatto dopo “Ballando con le stelle”? Ecco cosa fa oggi

Personaggi Tv. Samuel Peron è tornato per una sera nello studio che lo ha reso celebre, ma questa volta potrebbe essere stata davvero l’ultima. In occasione dello spin-off Sognando Ballando con le Stelle, il ballerino veneto ha celebrato i vent’anni dello storico show di Rai 1, riaccendendo per un attimo i riflettori su un volto amatissimo dal pubblico. Ma cosa fa oggi l’ex maestro di Ballando?

Leggi anche: Selvaggia Lucarelli e Totti protagonisti in un nuovo show: ecco dove li rivedremo

“Ballando con le stelle”, il ritorno simbolico di Samuel Peron per i 20 anni dello show

In occasione di Sognando Ballando con le Stelle, andato in onda nei giorni scorsi, Samuel Peron è tornato a ballare nello show di Milly Carlucci, prendendo parte alla puntata celebrativa per i vent’anni del programma. Un ritorno nostalgico, affiancato da volti storici del cast, tra cui Iva Zanicchi, con cui Peron raggiunse il quarto posto nel 2022. Per l’occasione, ha anche avuto modo di danzare finalmente con Federica Pellegrini, atleta che avrebbe dovuto accompagnare nell’edizione 2024 prima che un infortunio lo costringesse al ritiro. Il ritorno di Samuel è stato accolto con affetto dal pubblico e dai colleghi, ma ha avuto il sapore dell’addio definitivo, segnando con eleganza la chiusura di un capitolo lungo quasi vent’anni.

Samuel Peron, una lunga carriera tra successi e momenti difficili

La storia di Samuel Peron a Ballando con le Stelle è cominciata nel 2005, con la seconda edizione del programma. Da allora è diventato uno dei protagonisti più riconoscibili e apprezzati del cast, arrivando a vincere nel 2007 insieme a Maria Elena Vandone. Nel 2023, dopo il secondo posto con Simona Ventura, ha salutato il programma, lasciando un segno indelebile nella memoria degli spettatori.

Nel 2024 è stato richiamato per sostituire Angelo Madonia, ma non è mai sceso in pista: un infortunio lo ha fermato prima ancora dell’inizio della gara. È stato quindi sostituito da Pasquale La Rocca, che ha preso in mano la sfida con Federica Pellegrini. Una parentesi sfortunata che ha segnato l’epilogo di una carriera televisiva intensa.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva