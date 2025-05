“Sei spazzatura”: Nina Moric attacca Corona dopo la nascita di Thiago

Personaggi TV. Il clima tra Nina Moric e Fabrizio Corona sembra essersi nuovamente surriscaldato. La modella croata ha pubblicato una storia su Instagram che ha tutte le caratteristiche di una vera e propria stoccata contro il suo ex, oggi padre per la seconda volta. Parole che non lasciano spazio a interpretazioni e che riportano alla ribalta una ferita mai rimarginata: quella legata alla crescita del figlio Carlos Maria, oggi 22enne.

Nina Moric attacca Corona

“Se abbandoni tuo figlio ma scegli di crescere l’altro, sei spazzatura.” È questa la frase che Nina Moric ha scelto di pubblicare tra le sue storie su Instagram. Nessun nome, nessun riferimento diretto, ma il destinatario sembra più che evidente: Fabrizio Corona, con cui ha avuto il figlio Carlos Maria e da cui si è separata anni fa dopo una relazione intensa e tormentata.

La frase ha rapidamente attirato l’attenzione di follower e media, che hanno immediatamente collegato il messaggio al recente evento che ha coinvolto l’ex re dei paparazzi: la nascita del suo secondo figlio, Thiago, avuto dalla compagna attuale, Sara Barbieri, nel dicembre scorso.

