Sonia Bruganelli come non la si era mai vista: cameriera, pulisce i tavoli e serve birra (VIDEO) – Non capita tutti i giorni di vedere una protagonista della televisione italiana trasformarsi in cameriera in un chiringuito a Formentera. Eppure è esattamente quello che è successo a Sonia Bruganelli, protagonista di un video diventato virale nel giro di poche ore. L’ex opinionista del Grande Fratello Vip, imprenditrice e volto ben noto del piccolo schermo, è stata immortalata mentre serve birre, raccoglie bicchieri e pulisce tavoli con l’energia di una stagista sotto esame. Siamo lontani dai lustrini della tv e dai tappeti rossi: qui ci sono piedi scalzi nella sabbia e sudore sulla fronte. Il tutto condito da una colonna sonora perfetta: “Bum Bum” di Irene Grandi.

Leggi anche: “Esperienza allucinante”. Licia Colò, il volo con Ryanair finisce malissimo (VIDEO)

Leggi anche: “Ma è irriconoscibile”, il grande attore dimagrito 90 chili: “Come ho fatto”

Sonia Bruganelli come non la si era mai vista: cameriera, pulisce i tavoli e serve birra (VIDEO)

Il filmato, pubblicato sui profili social di Sonia Bruganelli e subito ripreso da diverse testate (tra cui Il Messaggero, link al video qui), mostra l’ex moglie di Paolo Bonolis alle prese con vassoi e ordinazioni. Si muove sicura tra i tavoli, scherza con i clienti e si dà da fare come una vera professionista del settore. Nessuna traccia dell’imprenditrice sofisticata che siamo abituati a vedere in tv: quella che vediamo qui è una donna che si diverte, ma che ammette anche la fatica vera di un lavoro che molti sottovalutano. «A fine serata non camminavo dalla stanchezza, lo staff qui invece lavora ogni giorno con il sorriso», ha spiegato la Bruganelli, ringraziando l’amica Francesca Coccia, titolare del locale, che l’ha “reclutata” per la serata.

Il post è accompagnato da un’autodefinizione ironica che dice tutto del personaggio: “Molto madre, ancora figlia, sempre sorella, altalenante amica e un po’, ma solo un po’, imprenditrice”.

Il “dietro le quinte” che piace (e fa discutere)

Il successo del video non sta tanto nella performance “da cameriera”, quanto nella capacità di ironizzare su sé stessa, mettendosi in gioco in maniera inedita. Non è la prima volta che Sonia usa i social per smontare la propria immagine pubblica: lo aveva già fatto durante Ballando con le Stelle, con confessioni a cuore aperto sul suo rapporto con il corpo, l’età e il giudizio altrui. Questa volta, però, il gesto è ancora più diretto. In un’estate fatta di vacanze da sogno, yacht e post patinati, lei sceglie di mostrare il lavoro umile, quello che molti affrontano ogni giorno senza riflettori. Ed è proprio questo che ha colpito il pubblico.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva