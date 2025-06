Sophie Codegoni in vacanza ma finisce male: il gesto che indigna

Personaggi TV. Era partita per rilassarsi, staccare la spina e ritrovare un po’ di equilibrio. Ma il tentativo di vivere qualche giorno di leggerezza si è trasformato per Sophie Codegoni in un attacco mediatico feroce. I social, si sa, non perdonano. E a farne le spese, questa volta, è stata proprio l’influencer ed ex volto di Uomini e Donne, che si è vista sommergere da critiche per un gesto apparentemente innocuo: prendersi una pausa.

In queste ore, Sophie ha pubblicato alcune Instagram stories per chiarire il suo punto di vista, ma il dibattito è esploso comunque, alimentato da centinaia di commenti che mettono in discussione il suo ruolo di madre. Il motivo? Una vacanza organizzata senza la piccola Celine Blue.

“Non sei una buona madre”: l’accusa social

Sophie, diventata mamma da poco più di un anno, è apparsa serena in alcuni scatti al mare, sorridente e rilassata. Ma quella felicità non è durata molto. Subito sono arrivate le critiche, mosse da utenti convinti che una madre debba rinunciare a tutto per il bene del figlio. Il messaggio ricorrente? “Sei una mamma, devi restare a casa”.

Accuse dure, che Sophie non ha voluto ignorare. Con voce calma ma decisa, l’influencer ha risposto tramite le sue storie:

“Non è che se diventi mamma ti annulli. Secondo me questa è una cosa di cui dovremmo essere tutti molto consapevoli.”

Un pensiero chiaro, netto, che mette in discussione un’idea ancora troppo radicata nella mentalità collettiva: quella secondo cui la maternità debba equivalere alla rinuncia totale di sé.

“Io vivo per mia figlia, ma non smetto di essere me stessa”

La sua replica è un vero e proprio manifesto di maternità consapevole. Sophie racconta con trasparenza la sua routine quotidiana, fatta di presenza costante accanto alla figlia, di dedizione e amore. Ma sottolinea anche un’esigenza profonda e legittima: quella di prendersi cura di sé, ogni tanto.

“Io dedico la mia vita alla mia bambina perché la amo da morire. È la mia priorità in tutto. Ci passo ogni giornata della mia vita insieme. Però ho anche bisogno di prendermi dei momenti per me.”

Un’affermazione che dovrebbe suonare normale, quasi ovvia. Ma che nel contesto social odierno, dove ogni scelta viene messa sotto la lente d’ingrandimento, sembra essere diventata rivoluzionaria.

