Personaggi tv. Stefano De Martino, la bomba gossip da parte di Alessandro Rosica: “Aveva rapporti con altri uomini, alcuni importanti” – Che tra Marcello Sacchetta e Stefano De Martino ci fosse un legame speciale lo sapevamo già, ma stavolta il ballerino e coreografo ha deciso di alzare il velo (o forse sarebbe meglio dire l’accappatoio) su un’amicizia nata tra i corridoi di Amici e diventata qualcosa di molto più profondo.

Stefano De Martino, la bomba gossip da parte di Alessandro Rosica: “Rapporti con altri uomini”

Ospite a La Volta Buona, Sacchetta ha commentato l’intervista che ha fatto di recente a De Martino nel suo podcast In camerino. Un faccia a faccia tra amici di vecchia data, ma non proprio semplice da gestire: “È stato difficile intervistarlo, solo perché erano tutte cose che già sapevo”, ha detto Marcello. E fin qui nulla di sorprendente. Ma poi arriva la frase che fa drizzare le antenne a tutti gli amanti del pettegolezzo: “Ovviamente non abbiamo potuto dire determinate cose, alcuni aneddoti. Abbiamo vissuto tanti momenti, tante nudità insieme”.

E subito parte il toto-nudità

Che si intenda in senso letterale (spogliatoi, camerini, balletti) o più… metaforico, poco importa: il pubblico non è certo rimasto indifferente. A raccogliere subito il succoso spunto è stato Alessandro Rosica, alias Investigatore Social, noto per le sue incursioni nelle vite private dei vip nostrani. E stavolta ha deciso di sganciare una vera bomba. Su Instagram, Rosica non lascia spazio ai dubbi: “Marcello dice tante baggianate ultimamente, ma questa storia è vera. Stefano agli inizi della sua carriera avrebbe avuto più volte rapporti con altri uomini”. E qui il condizionale fa da scudo a un gossip esplosivo, ma Rosica aggiunge subito: “Non so se sia stato con Marcello, ma con altri uomini abbastanza potenti, beh sì”. Secondo Rosica, De Martino sarebbe stato “intoccabile” fin dagli esordi proprio grazie a certe frequentazioni. “Ora avete capito perché era intoccabile allora, e perché sia intoccabile oggi”, scrive l’influencer.

