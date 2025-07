Personaggi tv. “Tutte pazze per lui”: Temptation Island, chi è davvero Flavio – La nuova edizione di Temptation Island è partita col piede premuto sull’acceleratore. La prima puntata, andata in onda ieri sera, ha già dato un assaggio del potenziale narrativo (e trash) che ci accompagnerà per tutta l’estate. In appena due ore di programma, abbiamo assistito a colpi di scena, tensioni di coppia, falò mancati e… un vero e proprio “ripescaggio”, una novità che potrebbe finire nei manuali del reality. Protagonisti assoluti? La coppia formata da Sonia e Alessio, che ha già riscritto il regolamento. Ma a rubare la scena, inaspettatamente, è stato anche Flavio Ubirti, il tentatore che ha fatto breccia nel cuore di tutte le fidanzate presenti nel villaggio.

Il caso Sonia e Alessio: tra addii e ritorni

Sonia e Alessio si sono presentati al programma per mettere alla prova il loro rapporto. O almeno così sembrava. In realtà, dietro la facciata della coppia “alla ricerca di conferme”, si nascondeva ben altro. Alessio, infatti, ha ammesso fin da subito, in un confessionale che ha spiazzato tutti, di non essere nemmeno sicuro di amare Sonia. “Forse non l’ho mai amata”, ha detto senza troppi giri di parole. Parole che hanno provocato la richiesta immediata di un falò di confronto, disertato però dallo stesso Alessio. Risultato? Sonia ha lasciato il programma… almeno per qualche ora.

Il colpo di scena arriva proprio sul finale: Sonia è stata “ripescata” su richiesta delle altre fidanzate, rientrando nel villaggio come ospite. È la prima volta che accade una cosa del genere: un’uscita, una (mezza) eliminazione, e poi un ritorno a furor di popolo. Il regolamento si piega, Temptation si evolve. E intanto, il pubblico applaude.

Flavio Ubirti: il tentatore che ha messo d’accordo tutte

Ma se da una parte le relazioni vacillano, dall’altra c’è chi conquista senza nemmeno sforzarsi troppo. Il nome da tenere d’occhio è Flavio Ubirti, 24 anni, modello, ex calciatore, e nuovo sex symbol del villaggio dei single. Per la prima volta nella storia del programma, tutte e sette le fidanzate hanno fatto il suo nome durante la scelta del tentatore. Una sorta di plebiscito in infradito. Alla fine, a spuntarla è stata Maria Concetta, la prima a fare la sua scelta. Ma Flavio, interrogato da Filippo Bisciglia, ha ammesso che tra tutte, quella che lo attrae di più è Denise.

