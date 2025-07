“Temptation Island”, colpo di scena dopo la puntata: Maria avrebbe chiamato una delle tentatrici

Personaggi Tv. Temptation Island non delude mai. Amori che si spezzano, tentatrici che fanno girare la testa e un pubblico che, tra una risata ironica e una lacrimuccia, resta incollato allo schermo. Stavolta tocca a Valerio Ciaffaroni e Sarah Esposito, coppia storica con 5 anni di relazione e 2 di convivenza alle spalle. Ma si sa, sull’isola delle tentazioni basta un tramonto, un cocktail, e… una certa Ary per mandare tutto all’aria. Il risultato? Un bacio appassionato sulla spiaggia e il suono delle campane a morto per la loro storia. E in questo triangolo amoroso è intervenuta proprio lei: Maria De Filippi.

Valerio tradisce la fidanzata con la tentatrice

Valerio, sempre più vicino alla giovane romana Ary, non ha resistito al fascino della tentatrice. La cena romantica è stata solo il preludio a quello che tutti temevano (o forse speravano): un bacio da manuale, di quelli che segnano il punto di non ritorno. Sarah, che già aveva il sospetto che le cose non andassero, si è ritrovata davanti alle immagini incriminate durante il fatidico falò anticipato. Rabbia, dolore, parole grosse e, per la prima volta, silenzi pesanti come macigni.

Tra accuse e sguardi che dicono più di mille parole, alla fine la verità viene a galla. Valerio, in lacrime, ammette di non sentirsi più coinvolto. Sarah, ancora aggrappata a un filo di speranza, sussurra: “diamoci un’altra possibilità”. Ma la risposta, fredda, arriva subito: “Mentirei a me stesso”. Sipario.

Temptation Island, addio tra Sarah e Valerio? Mistero

La scena finale è da manuale del perfetto dramma: abbraccio struggente, lacrime, lui che si allontana e lei che resta lì, immobile, mentre il pubblico trattiene il fiato. Ma attenzione, perché fuori dalle telecamere si prepara il vero colpo di scena. Filippo Bisciglia annuncia che il destino della coppia sarà rivelato solo tra qualche giorno. E, a giudicare dalle indiscrezioni, c’è aria di sorprese.

