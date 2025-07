Programmi Tv, al Foro Italico di Roma è partito il conto alla rovescia per la 20ª edizione di Ballando con le Stelle, lo show condotto da Milly Carlucci al via il 27 settembre su Rai1. In corso le trattative con numerosi personaggi dello spettacolo, a partire da Barbara d’Urso, che potrebbe partecipare per la prima volta come concorrente.

La sua presenza rappresenterebbe un vero evento mediatico. Sembra invece sfumata la possibilità di vedere Francesca Pascale, che avrebbe declinato l’invito anche per un’apparizione spot come “ballerina per una notte”.

Rosa Chemical, Colombari e Marrazzo in pole

Tra i nomi più papabili ci sono Rosa Chemical, reduce da Sanremo e dal format Like a Star, e Martina Colombari, che potrebbe partecipare anche con il marito Billy Costacurta e il figlio Achille. Spunta inoltre il nome di Piero Marrazzo, ex Governatore del Lazio ed ex volto Rai, che potrebbe scegliere lo show del sabato sera come occasione per tornare sotto i riflettori dopo un lungo silenzio seguito allo scandalo che lo travolse anni fa.

