“Ballando con le stelle”, scelto il primo concorrente: ecco chi è

News TV. Mentre la Rai definisce i palinsesti per la prossima stagione televisiva, una certezza resta immutata: Ballando con le stelle tornerà puntuale il sabato sera con la sua carica di glitter, musica e competizione. Alla guida dello show, ancora una volta, ci sarà Milly Carlucci, già al lavoro da settimane per mettere insieme un cast capace di stupire, emozionare e far discutere.

Le indiscrezioni non mancano, e come ogni anno, si rincorrono voci, smentite e ipotesi sui vip pronti a mettersi in gioco sulla pista da ballo più famosa d’Italia. Ma stavolta, tra le tante speculazioni, è arrivata anche una conferma pesante, destinata a far parlare.

Il primo nome ufficiale: Rosa Chemical accetta la sfida

A svelare l’identità del primo concorrente certo è stato il giornalista e autore tv Gabriele Parpiglia, tramite la sua newsletter. Nessun dubbio, nessun condizionale: “Il primo nome blindato che calcherà davvero la pista di Milly Carlucci è quello di Rosa Chemical”. Una rivelazione che ha immediatamente acceso l’attenzione mediatica e che promette scintille.

Rosa Chemical, artista fuori dagli schemi, noto per le sue performance provocatorie e la sua estetica androgina, si prepara dunque a entrare in un contesto televisivo completamente nuovo per lui. Lontano dai palchi di Sanremo e dalle polemiche social, lo vedremo cimentarsi con passi di danza, prove di gruppo e coreografie spettacolari. Un cambio di registro radicale che potrebbe rivelarsi una carta vincente sia per lui che per il programma.

Chi resta fuori: smentite clamorose su Chiara Ferragni e Pascale

Se da un lato arriva una conferma di peso, dall’altro cadono alcune illusioni che avevano animato il chiacchiericcio online. Sempre Parpiglia ha voluto precisare che, nonostante i rumor insistenti, Chiara Ferragni non sarà nel cast. Nessun debutto in pista per l’imprenditrice digitale, che in questo momento si trova già al centro di una delicatissima fase della sua carriera e vita privata.

Stessa sorte per Francesca Pascale, citata nei giorni scorsi dal settimanale Chi come possibile concorrente. In realtà, la Pascale sarà presente nel programma, ma solo come ballerina per una notte, formula ormai storica che vede ospiti speciali esibirsi per una singola puntata. Una partecipazione quindi più simbolica che strutturale.

Le due esclusioni mettono a tacere alcune delle voci più insistenti, ma aprono nuovi scenari sul tipo di cast che Milly Carlucci sta costruendo: meno showgirl e influencer, forse, e più personaggi con un percorso artistico forte o controverso.

