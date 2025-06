“Grande Fratello” cambia volto, tutte le novità e i retroscena della prossima edizione

Programmi Tv, Cambia tutto, di nuovo. E stavolta, l’aria di rivoluzione che soffia su Cinecittà promette fuochi d’artificio. Se pensavate che il Grande Fratello avesse già detto tutto in 25 anni di storia, vi sbagliavate di grosso. Secondo le prime indiscrezioni, l’edizione 2025 sarà tutt’altro che ordinaria. Novità sulla durata del format e sui concorrenti, volti nuovi e addii inaspettati: il reality più longevo della televisione italiana si prepara a tornare con un format inedito e una promessa non detta, ma chiara — sorprendere.

Il futuro del Grande Fratello: edizioni doppie?

Il primo colpo di scena lo lancia AffariItaliani.it: “Il Grande Fratello potrebbe avere due serie…”, si legge sul portale. Mediaset starebbe valutando un raddoppio stagionale, con una prima edizione da settembre a dicembre e una seconda da gennaio ad aprile, separate solo da una breve pausa natalizia. Ma non è tutto.

Addio Vip: torna il format con solo concorrenti nip?

Sempre secondo il portale, Pier Silvio Berlusconi avrebbe una volontà precisa: un’edizione composta esclusivamente da concorrenti nip, ovvero persone non famose. Un ritorno all’essenza del format, una scommessa su autenticità e dinamiche più spontanee. E, a sorpresa, pare non ci sia alcuna intenzione di richiamare i concorrenti storici per festeggiare il 25° anniversario del programma.

