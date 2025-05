News Tv. “Belve”: le novità della nuova stagione, chi sono gli ospiti dell’imperdibile puntata di stasera. Tornano i “faccia a faccia” taglienti e senza rete di “Belve”, dove nessuno può fingere troppo a lungo. Tra silenzi eloquenti, domande che bruciano e sguardi che parlano più delle risposte, Francesca Fagnani riporta sullo schermo le interviste più scomode e attese del panorama televisivo. E la puntata di stasera promette di inaugurare la stagione con scintille. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: “Affari Tuoi”, il concorrente spiazza Stefano De Martino: cos’è successo

Leggi anche: Il volto noto di “Amici” sbarca il prima serata: arriva la decisione inaspettata di Mediaset

“Belve”, si alza il sipario su una stagione attesissima

La quinta stagione di “Belve” ha preso il via con grande aspettativa, confermando il fascino magnetico del programma condotto da Francesca Fagnani. Dopo il successo delle edizioni precedenti — con ascolti in crescita, momenti cult e interviste diventate virali — il ritorno del format ha subito acceso la curiosità del pubblico e scaldato i social. Chi siede su quella sedia sa che non potrà mentire troppo a lungo, e la Fagnani lo sa altrettanto bene: ogni domanda è un bisturi, ogni pausa può diventare rivelazione. Il pubblico, ormai affezionato a quel mix di tensione e ironia, si aspetta nuove scintille. E lei, da giornalista navigata, sa di doversi superare ancora una volta. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Amadeus “rinasce” sul Nove: un nuovo show per il conduttore

Leggi anche: Pier Silvio, scippo clamoroso alla Rai: chi porta in Mediaset

Alessandro Preziosi, la belva dell’anima

Tra i protagonisti di questa sera, c’è Alessandro Preziosi, attore affascinante e sempre misurato, che a “Belve” si toglie l’armatura. Il racconto del suo passato è un viaggio inatteso: da studente in giurisprudenza, pronto alla toga, a interprete di ruoli iconici, passando per l’Accademia dei Filodrammatici di Milano e gli inizi in “Vivere”.

E poi, certo, Fabrizio Ristori in Elisa di Rivombrosa, il personaggio che lo ha consacrato al grande pubblico. Ma dietro al volto perfetto, Preziosi mostra fragilità, riflessioni e una voce sincera: “Ho sempre avuto paura di non essere abbastanza”. A Francesca Fagnani, confessa anche momenti di crisi e il bisogno costante di sfidarsi, soprattutto in teatro. Ma gli ospiti e le novità della serata non sono certo terminati qui. Ecco chi altro vedremo stasera nello studio di “Belve”.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva