Amadeus “rinasce” sul Nove: un nuovo show per il conduttore

Personaggi Tv. Dopo aver salutato definitivamente la Rai e concluso la parentesi da giudice ad Amici 24, Amadeus è pronto a rimettersi al timone di un nuovo format. Il suo ritorno come conduttore passa di nuovo per canale Nove. L’ex volto simbolo di Sanremo rilancia così la sua carriera con un progetto su cui scommette in prima persona. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Pier Silvio, scippo clamoroso alla Rai: chi porta in Mediaset

Leggi anche: “Daje amore mio”: Mara Venier, il marito Nicola di nuovo in ospedale

L’addio ad “Amici”: un’esperienza intensa e gratificante

Nel corso di un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, Amadeus ha voluto ringraziare pubblicamente Maria De Filippi per averlo voluto nella giuria di Amici, esperienza che si concluderà con la finale del 18 maggio. “Lo avrei fatto solo per Amici“, ha dichiarato. Il conduttore ha raccontato quanto sia stato difficile giudicare i ragazzi in gara: “Tutti danno il massimo. Come a Sanremo, sento la responsabilità di dire dei ‘no’ che possono pesare”. Un’avventura breve ma significativa, che gli ha permesso di restare a contatto con la musica e con le nuove generazioni, proprio mentre preparava il suo ritorno in prima serata. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Pierluigi Diaco, promozione importante per lui in Rai: è ufficiale

Leggi anche: Mediaset, arriva lo stop ufficiale: cosa sta per succedere

Amadeus riparte sul Nove con “Like a Star”: tutto sul nuovo show

Amadeus però, ora è pronto a rimettersi in gioco. Il conduttore tornerà su canale Nove, dove dal 14 maggio lo vedremo protagonista con Like a Star, un programma musicale inedito per la tv italiana che promette di portare in scena passione, talento e un pizzico di strategia. Il nuovo show, come anticipato da Amadeus, si ispira a un format inglese di successo, ma si distingue per una caratteristica precisa: i concorrenti non sono imitatori. “Sono persone che vivono la musica in modo profondo, che si rifanno ai loro artisti preferiti, ma non li copiano”, ha sottolineato. In ogni puntata si sfideranno sei squadre composte da tre concorrenti ciascuna. Ciascun trio porterà in scena un brano di un cantante iconico e, alla fine, solo uno dei componenti della squadra vincente conquisterà l’accesso alla finale.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva