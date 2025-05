Mediaset, arriva lo stop ufficiale: cosa sta per succedere

News Tv. Era nell’aria da giorni e ora è ufficiale: Mediaset ha deciso di chiudere anticipatamente il reality show condotto da Ilary Blasi. Il programma si concluderà domenica con la quinta puntata che fungerà da finale, ben tre appuntamenti prima del previsto. E così, Mediaset incassa il secondo flop consecutivo tra i reality show primaverili. Già nelle scorse settimane era stato sospeso La Talpa, altro titolo rilanciato con grande attesa ma subito arenatosi nei dati d’ascolto. Una doppia battuta d’arresto che lascia interrogativi sul futuro del genere in prima serata. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Rosa Chemical vuota finalmente il sacco: tutta la verità sul bacio con Fedez a Sanremo

Leggi anche: “Uomini e donne”, colpo di scena su una delle coppie più discusse: hanno abbandonato lo studio

“The Couple” chiude in anticipo: Mediaset cancella il reality di Ilary Blasi

La notizia è arrivata dopo l’ennesimo flop in prima serata su Canale 5, con ascolti talmente deludenti da non lasciare spazio a ripensamenti. Dovevano essere otto le serate in programma, ma i risultati dell’Auditel hanno costretto i vertici di Cologno Monzese a una brusca frenata, riporta Davide Maggio. The Couple non è riuscito a decollare, malgrado un format che puntava sull’inedita formula della coppia in gara per un milione di euro. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: “L’Isola dei famosi”, Veronica Gentili è terrorizzata ad un passo dal debutto: ecco perché

Leggi anche: Aurora Ramazzotti, la tenera rivelazione su Michelle ed Eros spiazza

Il flop degli ascolti: meno di un milione di spettatori

Il dato che ha fatto scattare il taglio netto è arrivato domenica 4 maggio, quando il reality ha raccolto appena 951mila spettatori e uno share del 7,7%. Numeri lontanissimi dagli standard della prima serata di Canale 5, che negli stessi slot si aspettava un risultato ben più solido. Nemmeno il protrarsi fino alle 1:20 di notte ha aiutato a sollevare la media. Un dato che ha dell’incredibile, considerando anche il forte traino promozionale riservato al programma e il fatto che Ilary Blasi fosse al suo ritorno in grande stile dopo mesi di lontananza televisiva. La delusione in casa Mediaset è palpabile: The Couple è stato un investimento importante, ma il pubblico ha girato le spalle fin dal debutto.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva