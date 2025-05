News tv. “Uomini e donne”, colpo di scena su una delle coppie più discusse: hanno abbandonato lo studio – Colpo di scena a Uomini e Donne: tra piatti di carbonara postati sui social e silenzi strategici in studio, una delle dame più discusse del trono over ha lasciato tutti a bocca aperta. Da settimane il pubblico seguiva con attenzione i suoi balli stretti con un cavaliere affascinante, ma Maria De Filippi non aveva mai chiesto nulla sulla loro frequentazione. Forse si stava solo aspettando il momento perfetto per far esplodere la bomba. (continua a leggere dopo le foto)

Il primo indizio è arrivato via Instagram: nelle storie, lei ha postato una carbonara fumante. Cena romantica? I fan, ovviamente, hanno subito fatto due più due. E stavolta ci avevano visto lungo, perché proprio quella dama, Morena, è tornata al centro studio per raccontare l’evoluzione della sua conoscenza con Francesco. Il pubblico era tutto orecchie. E lì è arrivata la notizia inattesa. Morena ha confessato di essere molto presa. Francesco, però, ha gelato l’atmosfera: ha ammesso di non provare gli stessi sentimenti, pur avendo avuto con lei un’intimità importante. (continua a leggere dopo le foto)

Morena, visibilmente ferita, si è alzata ed è tornata al suo posto, chiudendo la storia davanti a tutti. Ma ecco il colpo di scena: nella registrazione successiva, i due si sono ripresentati al centro studio. Occhi lucidi, mani intrecciate… e l’annuncio che nessuno si aspettava tra gli spettatori.

