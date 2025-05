News tv. Fabio Caressa diventa conduttore, quando e dove vedere “Money Road”: tutte le anticipazioni – Dimenticate le telecronache calcistiche e le analisi pre-partita: Fabio Caressa si prepara ad una nuova sfida, questa volta nel cuore della giungla malese, alle prese con concorrenti, tentazioni e un montepremi che può dissolversi alla prima debolezza. Il noto giornalista sportivo, volto storico di Sky, sarà infatti il conduttore di “Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo”, nuovo format di Sky e Now in partenza il 29 maggio 2025.

Leggi anche: Simona Ventura, futuro incerto in Mediaset: l’indiscrezione

Leggi anche: “È una presenza fissa nella sua vita”. Stefano De Martino beccato con lei: di chi si tratta

Fabio Caressa diventa conduttore, quando e dove vedere “Money Road”: tutte le anticipazioni

Dopo aver partecipato in coppia con la figlia Eleonora all’ultima edizione di Pechino Express e aver condotto con lei una rubrica satirica su Striscia la Notizia, Fabio Caressa si misura ora con un ruolo completamente nuovo. La sua missione? Guidare 12 concorrenti in un viaggio estremo tra strategia, resistenza e dilemmi morali. “Money Road” è l’adattamento italiano di Tempting Fortune, format già ampiamente rodato e apprezzato in USA e Regno Unito. Il meccanismo è semplice ma crudele: 12 persone, tutte diverse per età, provenienza e background, dovranno affrontare un percorso nella giungla, tra condizioni estreme e continue tentazioni. (continua a leggere dopo le foto)

Fabio Caressa diventa conduttore: cos’è “Money Road”

Il gruppo parte con un montepremi che può essere ridotto ogni volta che qualcuno cede a una delle “tentazioni” disseminate lungo il cammino: un letto comodo, un pasto caldo, un aiuto extra. Ogni concessione ha un prezzo salato e sarà pagata da tutto il gruppo. Il format mette in luce non solo la resistenza fisica e mentale dei partecipanti, ma anche le dinamiche di gruppo. Le tentazioni non sono solo individuali: a volte è l’intero team a dover scegliere se cedere o resistere. Nasceranno alleanze, conflitti, strategie spietate.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva