“È una presenza fissa nella sua vita”. Stefano De Martino beccato con lei: di chi si tratta

Personaggi TV. Stefano De Martino continua a far parlare di sé, e stavolta non c’entra né il palco né la televisione. Il conduttore napoletano, ex ballerino di Amici, è stato paparazzato prima a Miami e poi a Napoli in compagnia di una donna che non è passata inosservata. No, non si tratta di Belen Rodriguez, ma di una figura che sembra sempre più costante nella sua quotidianità.

Il video virale di Miami: la donna misteriosa con Santiago

Tutto è iniziato con un video su TikTok che ha fatto il giro del web: Stefano De Martino ripreso su una spiaggia di Miami insieme al figlio Santiago e a una donna dai lunghi capelli castani. La scena, apparentemente innocente, ha acceso subito i sospetti. La donna non solo sembrava a suo agio, ma interagiva con il bambino come se lo conoscesse già bene. Un dettaglio che fa pensare a una frequentazione tutt’altro che recente.

