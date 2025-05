“È andata con mio marito”. La confessione choc della famosa attrice italiana

Personaggi Tv. Nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, la famosa attrice italiana ha raccontato non solo dei suoi traguardi artistici, ma anche di una delle ferite più dolorose della sua vita privata: il tradimento da parte dell’ex marito Luca Damiani con l’amica e collega Nancy Brilli. Un episodio che ha segnato la sua storia personale, ma anche la sua maturazione emotiva. (Continua dopo le foto)

L’attrice dei record pronta a tornare sul palco dei David

Elena Sofia Ricci è uno dei volti più amati del cinema e della televisione italiana. L’attrice è attualmente al centro della scena con diversi progetti di rilievo: sarà tra i protagonisti della cerimonia dei David di Donatello 2025, che condurrà il 7 maggio su Rai 1 insieme a Mika, e ha appena debuttato su Prime Video con il film “Un altro piccolo favore”. Non solo: presto la vedremo su Rai 1 anche in un intenso ruolo nel film dedicato a Teresa Battaglia, tratto dai romanzi di Ilaria Tuti. La famosa attrice ha raccontato un doloroso episodio della sua vita: il tradimento da parte dell’ex marito e di quella che riteneva essere una sua cara amica. (Continua dopo le foto)

Elena Sofia Ricci, la rivelazione sul tradimento dell’ex marito con Nancy Brilli

Il racconto di Elena Sofia Ricci è lucido, intenso e per certi versi disarmante. Quando l’attrice ha scoperto il tradimento, ciò che più l’ha colpita non è stato solo il fatto in sé, ma la modalità con cui si è consumato. “Non tanto che lei avesse una relazione con mio marito – è umano, ci può stare. Quello che mi è dispiaciuto è che lei veniva a cena da me ogni sera, piangeva sulla mia spalla per i suoi problemi sentimentali… e poi andava da lui”, ha detto la Ricci al Corriere. Il triangolo sentimentale, reso pubblico nel tempo, ha creato scalpore anche per l’apparente doppio gioco della Brilli, all’epoca molto vicina alla Ricci. Durante un’intervista a Belve, condotta da Francesca Fagnani, la Brilli ha ammesso le sue colpe: “Le ho fatto del male. Le ho chiesto scusa”, precisando però che “non eravamo migliori amiche”.

