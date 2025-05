Personaggi tv. Nek, la figlia annuncia il primo fidanzato ma lui non la prende bene: la reazione spiazza (VIDEO) – C’è un momento nella vita di ogni padre in cui la realtà bussa alla porta con una notizia difficile da digerire: tua figlia si è fidanzata. È successo anche a Nek, nome d’arte di Filippo Neviani, che ha deciso di condividere il momento con i suoi follower su Instagram. Un video casalingo, tra l’affettuoso e lo sconvolto, che fotografa perfettamente il disagio universale di ogni papà davanti al primo amore della propria figlia. «Quanti si trovano nella mia situazione?», chiede ironicamente il cantante. Spoiler: molti. Ma pochi lo raccontano così. (continua a leggere dopo le foto)

Il siparietto si apre con Beatrice, 15 anni, che punta tutto sull’effetto sorpresa. «Papà, oggi sei nel mood giusto o è una giornata no?», chiede con aria furbetta. Lui fiuta che c’è qualcosa sotto. E infatti c’è: «Ti ricordi quel ragazzino di cui parlavamo con la mamma? Beh… adesso stiamo insieme». Nek abbozza un sorriso, ma è evidente che non l’ha presa benissimo: «Ah, allora è ufficialmente una giornata no». La ragazza prova subito a rassicurarlo: «La mamma lo sa, e ha già dato l’ok». Ma la replica è immediata: «Perfetto, quindi come al solito io sono l’ultimo a sapere tutto». È il classico copione che si recita in ogni famiglia, ma qui la sceneggiatura sembra scritta da una sit-com. (continua a leggere dopo le foto)

Beatrice, con la calma di chi sa di avere un papà facilmente impressionabile, prova a spiegarsi meglio: «Hai presente quel ragazzo con cui parlavo nel vialetto qualche giorno fa?». Nek annuisce, ma il suo sguardo tradisce una certa tensione. «E… che mi dici di lui?», chiede con tono inquisitorio. «È un bravo ragazzo», assicura lei, «ha un anno in più di me e va al mio stesso liceo». «Ci mancherebbe pure che non fosse bravo», ribatte lui, sarcastico.

