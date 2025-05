Simona Ventura, futuro incerto in Mediaset: l’indiscrezione

Personaggi Tv. Mercoledì prossimo torna su Canale 5 uno dei reality show più longevi e discussi della televisione italiana: L’Isola dei Famosi. E questa nuova edizione, in partenza l’8 maggio 2025, segna un doppio debutto importante. Alla conduzione ci sarà infatti per la prima volta Veronica Gentili, volto apprezzato per il suo stile deciso a Le Iene, mentre nel ruolo di opinionista torna una figura storica del reality: Simona Ventura. Il suo ritorno all’Isola – dopo averla condotta per anni in Rai – ha acceso immediatamente il dibattito sui social e tra gli addetti ai lavori. Non si tratta solo di un ritorno simbolico: l’ingresso della Ventura nel cast fisso dello show ha fatto ipotizzare a molti una riapertura dei rapporti con Mediaset, magari in vista di una trasmissione tutta sua nella prossima stagione. Ma il futuro televisivo della conduttrice resta più incerto che mai. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: “È andata con mio marito”. La confessione choc della famosa attrice italiana

Leggi anche: “Una mamma dovrebbe stare a casa”. Bufera sulla naufraga de “L’Isola dei Famosi”: cos’è successo

Simona Ventura: futuro in salita dopo l’Isola?

La presenza di Simona Ventura L’Isola dei Famosi 2025 sembrava poter rappresentare il trampolino per un ritorno stabile a Mediaset. E invece, almeno per il momento, sembra essere un’occasione isolata. A dirlo è il blogger ed esperto di televisione Davide Maggio, che ha risposto a una domanda precisa di un follower su Instagram, spegnendo gli entusiasmi:

“Lo davo per scontato qualche settimana fa.. Ora non più”, ha scritto, riferendosi all’ipotesi di un programma futuro affidato alla Ventura. Un’affermazione che ha gelato i fan della conduttrice, che recentemente è stata ospite a Verissimo, proprio per parlare del suo ritorno nel reality. Se quindi nelle scorse settimane l’idea di una nuova avventura targata Mediaset sembrava quasi certa, oggi il quadro appare meno definito. Simona Ventura, comunque, sembra pronta a giocarsi tutto in questa nuova avventura. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Nek, la figlia annuncia il primo fidanzato ma lui non la prende bene: la reazione spiazza (VIDEO)

Leggi anche: “Verissimo”, Toffanin rischia di far litigare l’ex coppia vip

La finale de L’Isola dei Famosi slitta a luglio, salvo imprevisti

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi dovrebbe protrarsi fino a metà luglio, con una finale fissata indicativamente per il 16 del mese. Anche su questo, però, i piani potrebbero cambiare. Davide Maggio, alla domanda specifica sulla data della conclusione del reality, ha risposto in modo sibillino: “Più o meno…”, lasciando intendere che Mediaset si riserva una certa flessibilità. Tanto dipenderà dagli ascolti, come già accaduto con The Couple – Una vittoria per due, il programma condotto da Ilary Blasi, crollato rapidamente in termini di share e a rischio chiusura anticipata. Insomma, la durata dell’Isola sarà una cartina tornasole non solo per Veronica Gentili, ma anche per l’intero cast e per l’esperienza Mediaset di Simona Ventura.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva