Personaggi tv. “Devo dirvi di mamma e papà”: Aurora Ramazzotti, la tenera rivelazione su Michelle ed Eros – Aurora Ramazzotti si è raccontata a cuore aperto nell’ultima puntata del podcast di Giulia Salemi, Non lo faccio per moda. Una chiacchierata intensa e sincera, in cui le due hanno affrontato temi come la maternità, la famiglia, il corpo che cambia, e il difficile equilibrio che ogni donna cerca dopo la nascita di un figlio. Aurora Ramazzotti non si è risparmiata, e ha condiviso anche dolori e frustrazioni legati a uno dei momenti più delicati della sua vita: l’attesa del piccolo Cesare. (continua a leggere dopo le foto)

Aurora Ramazzotti, la tenera rivelazione su Michelle ed Eros spiazza

“La gravidanza è stato un periodo tedioso. All’inizio non bene, poi bene, e di nuovo malissimo”, ha detto con una schiettezza disarmante Aurora Ramazzotti. “Anche a livello psicologico. La gravidanza è stata annunciata non da me, prima ancora che avessi avuto il tempo di comunicarlo alle mie amicizie. Questo ha creato problemi all’interno. E poi stavo male fisicamente, quindi non riuscivo a godermela”. Un colpo basso per chi, come lei, avrebbe voluto vivere quel momento con intimità e rispetto. Ma la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha voluto anche guardare avanti, sottolineando come, dopo la tempesta, qualcosa si sia sistemato: “C’erano molte cose che prima dell’arrivo del bambino non giravano. Poi invece tutto è cambiato. Forse perché sono cambiata io e tutto si è riallineato”. (continua a leggere dopo le foto)

Aurora Ramazzotti, la tenera rivelazione su Michelle ed Eros: poi il rapporto con Goffredo Cerza

Parlando del corpo che cambia, Aurora Ramazzotti ha mostrato una consapevolezza matura, figlia di un percorso personale importante: “Ho attraversato molte fasi, ma sono arrivata alla gravidanza con una consapevolezza di me diversa. Ho vissuto anche una fase in cui ero compulsiva nel dover avere tutto sotto controllo, anche lo sport e l’alimentazione. Poi, un anno prima di rimanere incinta, ho deciso di smettere e di provare ad accettarmi. E quando è arrivata la gravidanza ero tranquilla. Menomale, perché il mio corpo è cambiato tanto”. Il post parto? Una terra di mezzo, dice lei. “È una sensazione che accomuna tante donne: l’ossessione per quello che hai creato, la gioia ma anche il senso di colpa per cose banali, tipo andare a fare una doccia. E poi il coinvolgimento della famiglia: tutte cose che non sai come andranno. Questo fino al sesto mese. Poi mi sono assestata e ho iniziato a viverla molto, molto bene. Ma sempre dormendo poco”. In tutto questo, però, c’è una presenza costante e preziosa: Goffredo Cerza, suo compagno da nove anni.

