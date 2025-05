Personaggi tv. Rosa Chemical vuota finalmente il sacco: tutta la verità sul bacio con Fedez a Sanremo – Era il 2023 quando il Festival di Sanremo fu scosso da uno dei momenti più discussi della sua storia recente. Sul palco dell’Ariston, tra luci, musica e glamour, Rosa Chemical scelse di rendere il suo show ancora più esplosivo con una performance destinata a lasciare il segno. Durante l’esibizione, il cantante si avvicinò a Fedez, seduto in prima fila, e dopo qualche movimento provocante, lo trascinò sul palco e lo baciò in diretta nazionale. Un gesto che fece esplodere il web e scatenò un putiferio sui social, tra sostenitori, critici e… interrogazioni parlamentari mancate per un soffio. (continua a leggere dopo le foto)

L'associazione Pro Vita & Famiglia presentò addirittura un esposto alla Procura, denunciando l'episodio come "atto osceno in luogo pubblico". Ma la vera deflagrazione non arrivò dalla politica o dalla morale pubblica: fu dietro le quinte, precisamente nel backstage familiare dei Ferragnez, che si consumò il vero dramma. Chiara Ferragni, all'epoca co-conduttrice del Festival e moglie di Fedez, non prese affatto bene la scena e, stando ai ben informati, ci fu un acceso confronto tra lei e l'ex marito subito dopo la fine della serata.

Ora, a distanza di due anni e con la burrasca sentimentale Ferragnez ben documentata dalle cronache recenti, Rosa Chemical ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Intervistato da Mondo Cash, il cantante ha confermato ciò che molti avevano solo sospettato: il bacio era pianificato a tavolino da lui e Fedez. Una trovata di scena, una provocazione studiata, uno di quei colpi a effetto che fanno parlare per mesi. Ma Chiara Ferragni non ne sapeva nulla.

