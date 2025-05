“Daje amore mio”: Mara Venier, il marito Nicola di nuovo in ospedale

Personaggi Tv. Nicola Carraro, ex produttore cinematografico e marito della celebre conduttrice Mara Venier, è nuovamente ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. A darne notizia è stata la stessa “Zia Mara”, che nelle scorse ore ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae accanto al marito. Cos’è successo a Nicola Carraro? (Continua dopo le foto)

Mara Venier, il marito Nicola di nuovo in ospedale: cos’è successo

Mara Venier ha pubblicato sui social una foto nella quale Nicola appare seduto su una sedia a rotelle, con una didascalia breve ma densa di significato: “Daje amore mio”. Il sorriso della coppia, immortalato nell’immagine, sembra voler rassicurare i numerosi fan che da giorni seguono con apprensione gli sviluppi sulla salute di Carraro. Il produttore, che ha 83 anni, sta affrontando un periodo complicato: già dallo scorso aprile aveva subito due ricoveri consecutivi, a causa di un malore dovuto alla pressione molto bassa. “Ora sto meglio”, aveva rassicurato pochi giorni dopo. Ma la situazione si è rivelata più complessa del previsto. (Continua dopo le foto)

Nicola Carraro, una lunga battaglia tra polmonite ed ernia del disco

La salute di Nicola Carraro ha avuto una battuta d’arresto già alcuni mesi fa, quando una forte polmonite e una grave ernia del disco lo hanno costretto a un prolungato ricovero. A raccontarlo era stato lui stesso attraverso i social, dove aveva scritto: “Una combinazione micidiale tra ernia del disco e polmoni mi ha steso, però sto molto meglio. Ho perso 9 chili, faccio fisioterapia, sono tornato a vivere a Milano e sono qua”. Carraro aveva trascorso quasi 60 giorni lontano da casa, per poi rientrare, come mostrava una foto pubblicata il 13 aprile, in cui sorrideva insieme ai figli e alla figlia di Mara Venier: “Tornato finalmente a casa con un fantastico comitato di accoglienza”, aveva scritto. Ma la tranquillità è durata poco: un nuovo ricovero ha riportato in allerta i familiari e i fan.

