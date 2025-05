Personaggi tv. Pierluigi Diaco, promozione importante per lui in Rai: è ufficiale – Pierluigi Diaco può dirsi soddisfatto: quest’anno “BellaMa’” ha raggiunto una media superiore al 7% di share, con picchi oltre il 12%. Il programma che fa dialogare due generazioni, la “Generazione Z” (dai 18 ai 25 anni) e i “Boomer” (sopra i 55 anni) gli ha portato fortuna. Stando a quanto ha raccontato lui stesso in un’intervista a “Tv Sorrisi e Canzoni” c’è in ballo una promozione per lui in Rai. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Aurora Ramazzotti, la tenera rivelazione su Michelle ed Eros spiazza

Leggi anche: “Belve”, l’ex attrice a luci rosse senza censure: “Ho amato due donne”

Pierluigi Diaco, promozione importante per lui in Rai: è ufficiale

Pierluigi Diaco ha fatto un bilancio di quest’incredibile stagione: «Molto positivo, come quello delle precedenti. È un privilegio rallegrare gli animi non soltanto di chi segue la trasmissione ma anche di chi ci lavora, il che non è scontato. Viviamo ogni puntata come se fosse un piccolo varietà da mettere in scena». Il conduttore ha svelato anche come avrebbe dovuto chiamarsi in origine “Bella Ma’”: «Il titolo originale era “Scialla Ma’”. Le rivelo un’altra cosa: finito l’incontro in Rai con l’allora amministratore delegato, decisi di fare un piccolo sondaggio per capire se fosse meglio quel titolo o “Bella Ma’”. Accadde una cosa ulteriore. Mi fermai davanti a un liceo su viale Mazzini a Roma. Un ragazzo all’ultimo anno mi disse che sua nonna seguiva la mia trasmissione di allora, “Io e te”. Aveva un gruppo musicale. Coi miei autori li abbiamo visti suonare e sono diventati la band in studio: si chiamano “Infieri”». (continua a leggere dopo le foto)

Pierluigi Diaco, fresca novità per lui: dove lo vedremo

A “Tv Sorrisi e Canzoni” Diaco ha parlato poi della promozione in Casa Rai: «Con Angelo Mellone e Williams Di Liberatore (rispettivamente direttori intrattenimento del Day Time e del Prime Time Rai, ndr) stiamo ragionando per portare “BellaMa’” in prima serata a partire dall’autunno. Non è la prima volta per la trasmissione, ma stiamo studiando una veste nuova per questa collocazione». Come si intitolerà questa versione serale? «“BellaMa’ di Sera”: l’idea è di raccontare l’Italia attraverso le canzoni che già hanno uno spazio importante nell’edizione pomeridiana del programma».

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva