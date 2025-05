Pier Silvio, scippo clamoroso alla Rai: chi porta in Mediaset

News Tv. La famosissima conduttrice, volto storico della Rai, è pronta ad approdare nella prima serata di Canale 5. Una veste inedita per la presentatrice, che è stata scelta da Pier Silvio per prendere il timone di un importante spettacolo che andrà in onda su Mediaset. Di cosa si tratta? (Continua dopo le foto)

Il Volo torna su Canale 5: il nuovo show si chiama “Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo”

Dopo il successo delle scorse edizioni, Il Volo è pronto a incantare di nuovo il pubblico con un grande evento in prima serata su Canale 5. Il trio composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble torna protagonista con lo show musicale Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo, un vero e proprio racconto tra musica e spettacolo articolato in tre prime serate. Le registrazioni dello spettacolo inizieranno venerdì 8 maggio nella suggestiva cornice di Palazzo Te di Mantova, una location d’eccezione che aggiungerà ulteriore fascino al programma. La scenografia sarà pensata per accompagnare lo spettatore in un vero e proprio “viaggio nel tempo”, un percorso che attraverso le canzoni de Il Volo racconterà emozioni, ricordi e sogni, con ospiti prestigiosi attesi in ogni puntata. L’appuntamento con la prima serata è previsto nelle prossime settimane su Canale 5, con date ancora da ufficializzare. A rendere ancora più speciale questa nuova edizione sarà un format rinnovato che coinvolge, per la prima volta, tre conduttrici diverse per ogni serata. (Continua dopo le foto)

Vanessa Incontrada torna alla musica tra Canale 5 e Rai 1

Altra serata, altra regina della TV: Vanessa Incontrada sarà la seconda conduttrice di “Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo”. Volto amatissimo del piccolo schermo, la Incontrada è fresca di successo con la fiction “Tutto quello che ho”, andata in onda sempre su Canale 5. Ma non solo: la vedremo presto anche su Rai 1 ai Music Awards, accanto a Carlo Conti, a conferma di una carriera televisiva ormai trasversale e consolidata. Il suo carisma e la sua spontaneità saranno un valore aggiunto nello show del trio vocale. Quale volto noto della Rai approderà su Canale 5?

