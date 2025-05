Il volto noto di “Amici” sbarca il prima serata: arriva la decisione inaspettata di Mediaset

C’è un ritorno in prima serata che sa di riconoscimento, di fiducia guadagnata passo dopo passo, e che porta con sé la curiosità di un pubblico che da anni non smette di fare il tifo. Dietro le quinte si vociferava da tempo, ma ora arriva la conferma: una delle showgirl più amate della TV italiana si prepara a tornare sotto i riflettori, affiancando uno dei progetti musicali più ambiziosi di Canale 5. Un ritorno che si intreccia con uno show evento, con numeri da record e un cast che punta tutto sull’emozione. (Continua a leggere dopo la foto…)

Show Il Volo: un ritorno vincente su Canale 5

Tutti per uno – Viaggio nel tempo sarà uno degli eventi televisivi più attesi del mese di maggio. Secondo quanto riportato da Dagospia.it, le puntate dello show verranno registrate nei prossimi giorni a Mantova, nella splendida cornice di Palazzo Te, e andranno in onda su Canale 5 in prima serata. Il format, ormai consolidato, prevede tre serate evento con protagonisti assoluti Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone, in arte Il Volo. I giovani tenori, amatissimi da diverse generazioni, torneranno a conquistare il pubblico con esibizioni live, ospiti di prestigio e duetti mozzafiato.

“Mediaset punta su di lei”: il rumor sulla scelta della conduttrice

L’elemento di novità sarà il viaggio nel tempo evocato nel titolo. La musica diventerà un mezzo per attraversare decenni di storia, accompagnando gli spettatori in una narrazione emozionale fatta di brani iconici, cover emozionanti e naturalmente i grandi successi del trio. L’evento si annuncia già come uno dei punti di forza della rete, soprattutto in un periodo in cui Mediaset cerca certezze nel prime time, dopo le difficoltà registrate da format come The Couple. A rafforzare la formula vincente, ci sarà una nuova conduttrice per una delle tre serate, scelta che ha già fatto rumore.

