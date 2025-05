“Affari Tuoi”, il concorrente spiazza Stefano De Martino: cos’è successo

News Tv. Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda lunedì 5 maggio 2025 su Rai 1, il pubblico ha seguito con grande coinvolgimento la storia di Anna, detta affettuosamente “Marmottola”, e di suo marito Marco, una coppia pugliese travolgente e simpatica. Provenienti da Mottola, in provincia di Taranto, Anna e Marco si sono conosciuti in una scuola di balli caraibici, dove è scattata la scintilla. “Era un provolone, mi ha fatto penare, ma poi ha deciso che ero la donna della sua vita”, ha raccontato la concorrente con ironia. A condurre il gioco, il solito impeccabile Stefano De Martino, che ha saputo dosare ironia e pathos in una puntata che ha alternato colpi di scena a momenti di puro intrattenimento. La coppia ha scelto il pacco numero 16, data di compleanno di Marco, e fin da subito ha coinvolto il pubblico con battute e complicità, rendendo la loro partecipazione memorabile. Ad un certo punto, Marco ha spiazzato Stefano De Martino. Cos’è successo? (Continua dopo le foto)

Un avvio promettente e una battuta che diventa virale

La partita inizia in maniera altalenante, ma senza colpi troppo duri. Vengono eliminati subito i 20mila euro, i 4 pasticciotti (la specialità del giorno), i 10mila euro e il tanto temuto Gennarino. Tuttavia, arriva subito una battuta d’arresto: Marco apre il pacco contenente i 300mila euro, scatenando la reazione (ironica) della moglie. “Mi sa che non parli più, ti avevo avvisato”, esclama Anna. Il pubblico ride, e anche il Dottore – interpretato come sempre da Pasquale Romano – interviene con sarcasmo: “Ormai è come non averlo, l’hanno tolto anche dalla canzone di Lucio Dalla”, riferendosi alla celebre Anna e Marco. De Martino cerca di riabilitare il marito: “Trova un pacco blu e torni in partita”. Marco pesca 10 euro e viene immediatamente “riabilitato”, tra gli applausi dello studio. (Continua dopo le foto)

“Affari Tuoi”, la battura di Marco spiazza De Martino

Con il tabellone ancora forte di premi importanti, il Dottore propone un primo cambio che Anna rifiuta. Dopo l’ingresso in scena di Don Fabien, un prete-studente del pubblico notato sia dal Dottore che da De Martino, la partita si fa ancora più movimentata. Anna e Marco rifiutano un’offerta da 30mila euro, ma eliminano proprio quella cifra al pacco successivo. La tensione cresce. Anna, sempre più protagonista, rifiuta altri cambi e guida la partita con determinazione. Quando le opzioni rimaste sul tavolo iniziano a restringersi, Marco si assume una nuova responsabilità, dichiarando solennemente: “Da uomo mi prendo la responsabilità”. Una frase che diventa subito un tormentone, complice l’espressione attonita del conduttore. Marco sceglie il pacco numero 3, ma dentro ci sono i 75mila euro, uno dei premi più alti rimasti in gioco. (Continua dopo le foto)

