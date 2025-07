Palinsesti Rai1 autunno 2025, tutti i programmi tra fiction, show e cultura

Programmi Tv e palinsesti Rai1, Rai Pubblicità ha svelato i palinsesti ufficiali dell’autunno 2025 per le reti del servizio pubblico. Rai1, in particolare, conferma una programmazione ricca tra fiction, intrattenimento, eventi sportivi e approfondimenti. Ecco nel dettaglio cosa ci attende in prime time, daytime e seconda serata.

Leggi anche: Mara Venier, nuovo colpo di scena su “Domenica In”: cosa succede

Makari 4

Palinsesti Rai1 prime time: le novità della sera

Domenica

La ricetta della felicità – dal 14 settembre

Cuori 3 – dal 21 settembre al 26 ottobre

Balene – dal 2 al 30 novembre

Un professore 3 – dal 14 novembre

Il 7 dicembre sarà trasmesso un film

Il 16 novembre alle 20:30: partita della Nazionale italiana di calcio (qualificazioni Mondiali)

Lunedì

La ricetta della felicità – dal 15 al 29 settembre

Makari 4 – dal 6 al 27 ottobre

Il commissario Ricciardi 3 – dal 3 al 24 novembre

Sandokan – il 1° dicembre

L’8 settembre alle 20:30: Nazionale italiana di calcio

Martedì

Il commissario Montalbano (repliche) – dal 9 settembre al 16 dicembre

Mercoledì

Ciclo di film – dal 10 settembre al 3 dicembre

Il commissario Montalbano (replica speciale) – 15 ottobre

San Pietro – 10 dicembre

Festival Giovani – 17 dicembre

Giovedì

Jukebox – 18 settembre

Fiorella Mannoia Show – 25 settembre

Blanca 3 – dal 2 ottobre al 6 novembre

Un professore 3 – dal 20 novembre al 18 dicembre

Il 13 novembre alle 20:30: Nazionale italiana di calcio

Venerdì

TIM Music Awards – 12 settembre

Jukebox – 19 settembre

Tale e Quale Show – dal 26 settembre al 7 novembre

The Voice Senior – dal 14 novembre al 19 dicembre

Sabato

TIM Music Awards – 13 settembre

Pino è – 20 settembre

Ballando con le stelle – dal 27 settembre al 20 dicembre

Palinsesti Rai1 daytime: i programmi del giorno

Dal 7 settembre : Affari tuoi

: Affari tuoi Dall’8 settembre : Uno Mattina News (06:35), Uno Mattina, Storie italiane, È sempre mezzogiorno, La volta buona, Il Paradiso delle Signore 8, La vita in diretta

: Uno Mattina News (06:35), Uno Mattina, Storie italiane, È sempre mezzogiorno, La volta buona, Il Paradiso delle Signore 8, La vita in diretta Dal 9 settembre : Cinque minuti

: Cinque minuti Dal 13 settembre : Buongiorno benessere, Linea Verde Italia, Linea Verde (spin-off)

: Buongiorno benessere, Linea Verde Italia, Linea Verde (spin-off) Dal 14 settembre : Uno Mattina in famiglia, Check up, Domenica In, Da noi… A ruota libera

: Uno Mattina in famiglia, Check up, Domenica In, Da noi… A ruota libera Dal 20 settembre : Settegiorni Parlamento, Ciao Maschio (ore 17:10)

: Settegiorni Parlamento, Ciao Maschio (ore 17:10) Dal 21 settembre : Linea Verde

: Linea Verde Dal 27 settembre : Linea Verde (spin-off, ore 12:00)

: Linea Verde (spin-off, ore 12:00) Dal 6 ottobre : L’eredità

: L’eredità Dal 14 ottobre: Bar Centrale (ore 14:00)

Eventi speciali e appuntamenti

7 settembre : Air Show delle Frecce Tricolori (15:30–18:45)

: Air Show delle Frecce Tricolori (15:30–18:45) 30 novembre : Lo Zecchino d’Oro (17:20–20:00)

: Lo Zecchino d’Oro (17:20–20:00) 7 dicembre: Prima alla Scala (fino alle 21:30)

Seconda serata e terza serata